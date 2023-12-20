Увеличатся ли пенсии вместе с зарплатами, а тарифы изменятся: чего ждать в новом году

2024 год может быть богатым на изменения. Так, нововведения будут ждать пенсионеров, водителей и призывников. Кроме того, зарплаты украинцев могут стать больше, как и тарифы на коммунальные услуги. Чего еще ждать в следующем году – рассказываем в материале 24 Канала.

Пенсия будет другой

Минимальная и максимальная пенсия

Бюджетом-2024 предусмотрен рост прожиточного минимума, следовательно, увеличится и минимальная пенсия. С 1 января 2024 года она составит 2 361 гривну. Раньше же минимальная пенсия была на уровне 2 093 гривен.

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С ростом минимальной пенсионной выплаты максимальная тоже возрастет. Поскольку максимальная пенсия – это 10 минимальных или прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Следовательно, она в 2024 году будет составлять аж 23 610 гривен.

Что касается средней пенсии, ее размер в новом году составит до 6 тысяч гривен, по сравнению с 5 311 гривен в 2023 году.

Индексация пенсии

Предусмотрена в 2024 году и индексация. Она будет проходить в три этапа: январь, март и июль.

в январе – те, кто получают минимальную и максимальную пенсию,

– те, кто получают минимальную и максимальную пенсию, в январе и июле – те, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет);

– те, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины, у которых 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет); в марте – всем, чьи пенсии должны индексировать по плану.

Страховой стаж возрастет

В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж для выхода на пенсию. Именно поэтому в 2024 году необходимо будет иметь не менее, чем 31 год стажа.

что в 2023 году минимальный необходимый страховой стаж для выхода на пенсию составил 30 лет.

Если стажа не будет хватать, то лицо будет иметь право выйти на пенсию по достижении 63 лет:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 21 до 31 лет.

Если отсутствует выше указанный страховой стаж (который дает право на назначение пенсии по возрасту после достижения возраста 63 года), то пенсия по возрасту назначается лицам после достижения 65 лет:

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – от 15 до 21 лет.

В то же время если стажа не хватает, то его можно докупить или доработать:

за месяц страхового стажа нужно платить 2 948 гривен, а в год выйдет 35 376 гривен.

Какой будет заработная плата в следующем году

Кроме пенсии, правительство в следующем году приняло решение и о повышении минимальной заработной платы. С 1 января минимальная заработная плата в Украине достигнет 7 100 гривен, что на 400 гривен больше, чем размер зарплаты в 2023 году. Кроме этого, второй этап повышения произойдет с 1 апреля. Тогда размер будет составлять уже 8 000 гривен.

Согласно этому, минимальная база начисления Единого социального взноса с 1 января составит 1 562 гривен, а с 1 апреля – 1 760 гривен.

В то же время максимальная база начисления ЕСВ равна 15 размерам минимальной зарплаты, а значит с 1 января 2024 года составит 23 430 гривен, а с 1 апреля – 26 400 гривен.

Доллар в 2024 году

Расчет производился по следующей схеме: размер минимальной заработной платы х 15 (максимальная база начисления ЕСВ) х 22% (основная ставка единого взноса).

В проекте бюджета, опубликованном в сентябре 2023 года, все расчеты на 2024 год были проведены по курсу 41,4 гривны.

В 2023 году курс в бюджете был заложен на уровне 42 гривен. Однако в течение года доллар не вырос до такого показателя.

Впоследствии одну из главных цифр бюджета изменили. Следовательно, курс с 41,4 гривны опустился до 40,7 гривны на начало 2024 года. И к концу года – с 44,2 гривны до 42,1 гривны.

Еще раньше в комментарии 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что курс, заложенный в бюджет, не является ориентиром для Нацбанка. А глава НБУ, Андрей Пышный, неоднократно на брифингах замечал, что нет никакой цели дойти до такого курса.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Это исключительно расчетный показатель для бюджета, для размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.

К слову, важным этапом на валютном рынке в 2023 году стало решение НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому в начале октября. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке. В то же время курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше,

– говорится в сообщении НБУ.

Интересно, что с начала введения решения официальный курс сразу не подорожал. Цена напротив опустилась ниже фиксированного показателя в 36,6 гривны. Кое-где до почти 36 гривен в начале ноября. А вот по состоянию на середину декабря курс составляет до 37 гривен за доллар.

По прогнозам аналитиков финансовой группы ICU , до конца 2023 года официальный курс должен остаться на уровне 36,7 гривны.

А вот по прогнозам Dragon Capital, средний обменный курс в 2024 году несущественно повысится – до 37,3 гривны за доллар. А до конца года – до 39 гривен за доллар.

Учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно (увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям), и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару на уровне 37,3 в среднем за год и 39,0 на конец года,

– объяснили в компании.

В то же время по данным НБУ, в конце 2023 года финансовые аналитики ожидают, что официальный курс в течение 12 месяцев будет на уровне 40,08 гривны, хотя в октябре прогноз еще был на уровне 40,36 гривны.

Население ждет , что курс будет на уровне 39,8 гривны.

, что курс будет на уровне 39,8 гривны. А банкиры прогнозируют, что курс достигнет 41,16 гривны.

Тарифы на воду, газ и свет

Известно, что до конца отопительного сезона в Украине не будут меняться коммунальные тарифы. Это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль, который добавил, что цены на газ, отопление и горячую воду для граждан в осенне-зимний период останутся без изменений.

Какие тарифы действуют в Украине сейчас

Цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", будет оставаться на уровне 7,96 гривны за кубометр.

За электроэнергию зимой украинцы будут платить 2,64 гривны за киловатт-час.

Тарифы на воду тоже остаются на том месте, что и были. Впрочем, в июле 2023 года стоимость хотели повысить в среднем на 32%, но после критики властей этого не случилось.

тариф на электроэнергию единый, который повысили в 2023 году из-за существенных разрушений и повреждений энергетической инфраструктуры россиянами.

Однако расслабляться не стоит, ведь есть вероятность, что повышение коммунальных услуг будет после осенне-зимнего периода.

По словам председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского, такие тарифы, как например на свет, должны быть взвешены в 2024 году. Речь идет о повышение максимум на 15%, то есть до 3 гривен за киловатт-час.

Стоимость за холодную воду ввиду всего должна была бы тоже вырасти на 50% , добавляет эксперт.

ввиду всего должна была бы тоже вырасти , добавляет эксперт. В то же время на рынке настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа.

Изменение правил медицинского осмотра

В то же время, как рассказала эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко, электроэнергия должна вырасти хотя бы на 50%.

Как сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, с 1 октября 2024 года вступают в действие новые требования к организации и проведению профилактических медицинских осмотров работников некоторых профессий.

Речь идет о тех

К слову, изменен также перечень инфекционных болезней, носительство или заболевания, которые служат основанием для недопуска к исполнению профессиональных обязанностей.

расширены инфекционными болезнями, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья,

вместо этого исключены такие, которые не передаются от человека к человеку.

Усиление мобилизационных мощностей

В 2024 году будут введены изменения, которые могут закрыть лазейки для уклоняющихся от призыва. Среди таких изменений есть внедрение е-реестра призывников.

В реестре будут собраны данные почти всех государственных электронных баз. Кроме того, будет разрешено подавать информацию в военкоматы онлайн.

Как рассказал Валерий Залужный во время интервью The Economist, сообщают на сайте Вооруженных Сил Украины, в украинском законодательстве сейчас есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от мобилизации.

Поэтому для усиления мощностей будут внедрены следующие изменения:

большее количество граждан будет привлечено в военный резерв,

будет создана автоматизированная система контроля и учета подготовки граждан Украины к военной службе и к национальному сопротивлению,

расширится список категорий граждан Украины, пригодных к призыву на обучение или участие в боевых действиях,

внедрят в деятельность органов военного управления Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег",

введут практику боевой стажировки. Речь идет о направлении недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки.

Зарплаты военных в 2024 году

На сайте Кабмина сообщили, что на сегодняшний день выплаты мобилизованного военного зависят от места службы, рода войск, должности и звания. Таким образом от изменений этих данных коррелируется и зарплата военного.

На доплаты к зарплатам военных влияет выполнение определенных задач, научная степень и выслуга лет.

Дополнительные денежные выплаты для военных будут на уровне:

30 тысяч гривен – военнослужащие, участвующие в мобилизации,

– военнослужащие, участвующие в мобилизации, 50 тысяч гривен – защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения,

– защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения, 100 тысяч гривен – служащие, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, в течение службы.

Что касается выплат военным, которые получили инвалидность в результате участия в военных действиях, то предусмотрены следующие суммы:

при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов,

если инвалидность приобретена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов.

Автогражданку могут ожидать изменения

В 2024 году рынок автогражданки согласно законопроекту №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, который могут принять во втором чтении, может ожидать новые правила.

Речь идет о том, чтобы ввести новую систему выплат и повысить их. Кроме того, урегулировать прямые убытки и усовершенствовать подходы к построению системы управления Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ). В общем, законопроект направлен на то, чтобы водители получали лучший сервис в следующем году.

Повышение суммы выплат

Если проект закона будет принят, то с 1 января 2024 года будут установлены новые стандарты качества страхового покрытия. Следовательно, в течение 7 лет будут постепенно повышаться максимальные размеры страховых выплат. Это будет происходить, пока не будут достигнуты нормы установленные в странах Евросоюза.

Новая система выплат

В случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших будет работать система регулярных и последовательных страховых выплат. А если повреждено транспортное средство, страховая выплата будет без вычета стоимости износа его составных частей и деталей.

Справедливая цена

В НБУ предлагают ввести европейские подходы к формированию стоимости ОСАГО (обязательная страховка) и широкое использование электронных технологий. Таким образом, могут отменить действующее государственное регулирование цен по этому виду страхования, одновременно введя определение "справедливой цены" для каждого страхователя.

Обязательное прямое урегулирование убытков

что сейчас в Украине цены на автогражданку не рыночные. Их контролирует и устанавливает Моторно транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

Согласно этому внедрению потерпевший будет получать право на обращение для урегулирования страхового события к страховщику, с которым был заключен договор.

Реформа МТСБУ

Управление будет осовременено, а именно подходы к построению системы и государственного надзора. Предполагается, что будет введена классическая двухуровневая система корпоративного управления МТСБУ.