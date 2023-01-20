Нові податки для обмінників у 2023 році: що зміниться

З 1 січня обмінники були змушені сплачувати податки по-новому. Через це є ймовірність, що чимало обмінників переїдуть до передмістя.

Нові умови для податків

З початку 2023 року в Україні набули чинності нові норми закону про сплату фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств із кожної точки, що займається валютообмінними операціями.

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Передбачається, що власник має заплатити за кожну точку обміну:

якщо обмінник у населеному пункті, де чисельність мешканців не перевищує 50 тисяч, – три мінімальні зарплати, а це 20,1 тисячі гривень;

якщо менше як 50 тисяч осіб – одну мінімальну зарплату (6,7 тисячі гривень).

Що чекає обмінники надалі

За прогнозами Мінфіну, у 2023 році слід очікувати:

Збільшення питомої питома ваги оптових обмінників у кількості обмінних пунктів.

Особливо це буде актуально у передмісті міст України. Адже там проживає менше як 50 тисяч осіб і платити великий податок не доведеться.

Обмінники перекладуть додаткові витрати на споживача;

Відповідно, усі додаткові витрати закладатимуть у вартість курсу. Але тут може спрацювати конкуренція: якщо виставити цінники надто великі – можна втратити клієнтів. Тому нові умови оподаткування частково зменшать прибутковість валютообмінного бізнесу.

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Підвищення ролі мобільних додатків з обміну валют;

Різні знижки для постійних клієнтів та інші "плюшки" для них — тільки зростатиме в умовах конкуренції.

Залишиться ще й практика "на замовлення", яку переважно роблять для великих клієнтів. Це коли деякі обмінники скидаються валютою або гривнею і закривають велику угоду, не віддаючи клієнта іншим конкурентам.

Зросте наплив фальшивок найпоширеніших номіналів доларів та євро;

Мова йде про 100 доларів, а також про 100, 50 та 20 євро. Саме тому перевіряйте усі пункти на його легальність. Це можна зробити через відкритий реєстр даних пунктів обміну валюти.

Розвиток валютного ринку залежатиме від ситуації на фронті.

Розвиток подій в Україні, а саме позитивні чи негативні зміни на фронті, продовжуватиме економічний та психологічний вплив на поведінку клієнтів та самих власників обмінників.