Нові умови для податків

З початку 2023 року в Україні набули чинності нові норми закону про сплату фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств із кожної точки, що займається валютообмінними операціями.

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Передбачається, що власник має заплатити за кожну точку обміну:

  • якщо обмінник у населеному пункті, де чисельність мешканців не перевищує 50 тисяч, – три мінімальні зарплати, а це 20,1 тисячі гривень;
  • якщо менше як 50 тисяч осіб – одну мінімальну зарплату (6,7 тисячі гривень).

Що чекає обмінники надалі

За прогнозами Мінфіну, у 2023 році слід очікувати:

  • Збільшення питомої питома ваги оптових обмінників у кількості обмінних пунктів.

Особливо це буде актуально у передмісті міст України. Адже там проживає менше як 50 тисяч осіб і платити великий податок не доведеться.

  • Обмінники перекладуть додаткові витрати на споживача;

Відповідно, усі додаткові витрати закладатимуть у вартість курсу. Але тут може спрацювати конкуренція: якщо виставити цінники надто великі – можна втратити клієнтів. Тому нові умови оподаткування частково зменшать прибутковість валютообмінного бізнесу.

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  • Підвищення ролі мобільних додатків з обміну валют;

Різні знижки для постійних клієнтів та інші "плюшки" для них — тільки зростатиме в умовах конкуренції.

Залишиться ще й практика "на замовлення", яку переважно роблять для великих клієнтів. Це коли деякі обмінники скидаються валютою або гривнею і закривають велику угоду, не віддаючи клієнта іншим конкурентам.

  • Зросте наплив фальшивок найпоширеніших номіналів доларів та євро;

Мова йде про 100 доларів, а також про 100, 50 та 20 євро. Саме тому перевіряйте усі пункти на його легальність. Це можна зробити через відкритий реєстр даних пунктів обміну валюти.

  • Розвиток валютного ринку залежатиме від ситуації на фронті.

Розвиток подій в Україні, а саме позитивні чи негативні зміни на фронті, продовжуватиме економічний та психологічний вплив на поведінку клієнтів та самих власників обмінників.