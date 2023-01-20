Нові умови для податків
З початку 2023 року в Україні набули чинності нові норми закону про сплату фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств із кожної точки, що займається валютообмінними операціями.
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Передбачається, що власник має заплатити за кожну точку обміну:
- якщо обмінник у населеному пункті, де чисельність мешканців не перевищує 50 тисяч, – три мінімальні зарплати, а це 20,1 тисячі гривень;
- якщо менше як 50 тисяч осіб – одну мінімальну зарплату (6,7 тисячі гривень).
Що чекає обмінники надалі
За прогнозами Мінфіну, у 2023 році слід очікувати:
- Збільшення питомої питома ваги оптових обмінників у кількості обмінних пунктів.
Особливо це буде актуально у передмісті міст України. Адже там проживає менше як 50 тисяч осіб і платити великий податок не доведеться.
- Обмінники перекладуть додаткові витрати на споживача;
Відповідно, усі додаткові витрати закладатимуть у вартість курсу. Але тут може спрацювати конкуренція: якщо виставити цінники надто великі – можна втратити клієнтів. Тому нові умови оподаткування частково зменшать прибутковість валютообмінного бізнесу.
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- Підвищення ролі мобільних додатків з обміну валют;
Різні знижки для постійних клієнтів та інші "плюшки" для них — тільки зростатиме в умовах конкуренції.
Залишиться ще й практика "на замовлення", яку переважно роблять для великих клієнтів. Це коли деякі обмінники скидаються валютою або гривнею і закривають велику угоду, не віддаючи клієнта іншим конкурентам.
- Зросте наплив фальшивок найпоширеніших номіналів доларів та євро;
Мова йде про 100 доларів, а також про 100, 50 та 20 євро. Саме тому перевіряйте усі пункти на його легальність. Це можна зробити через відкритий реєстр даних пунктів обміну валюти.
- Розвиток валютного ринку залежатиме від ситуації на фронті.
Розвиток подій в Україні, а саме позитивні чи негативні зміни на фронті, продовжуватиме економічний та психологічний вплив на поведінку клієнтів та самих власників обмінників.