Є два сценарії: що буде з обліковою ставкою у червні

Впродовж березня та квітня Правління Нацбанку знижувало рівень облікової ставки. Втім у червні ситуація може дещо змінитися. Прогнозують, що ставка може залишитися на поточному рівні. Водночас є ймовірність, що її також можуть і знизити.

Облікова ставка у червні

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Олена Дмітрієва, облікова ставка може залишитися у червні без змін.

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Олена Дмітрієва Перша заступниця голови правління Глобус Банку Найбільш ймовірно, що облікова ставка залишиться на рівні 13,5%.

Наприкінці квітня правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку , від якої залежать депозити й інфляція, – з 14,5% до 13,5%.

Водночас згідно з другим сценарієм, Нацбанк може знизити облікову ставку до 1 відсоткового пункту – тобто до 12,5%.

І якщо це станеться, то головний аргумент – це нещодавно схвалена Стратегія розвитку кредитування,

– додає Дмітрієва.

Що передбачає Стратегія розвитку кредитування Вона спрямована на те, щоб в країні активно розвивалося кредитування стратегічних галузей: енергетики, оборонно-промислового комплексу, сільського господарства, переробної промисловості, а також цільових програм для кредитування малого та середнього бізнесу.

Чому облікова ставка може залишитися без змін

За словами банкірки, на це є декілька причин:

У травні пришвидшилася інфляція й склала 0,6%. Водночас через зростання тарифів на електроенергію та анонсоване липневе збільшення акцизів на пальне, очікується, що темпи інфляції стануть ще більш відчутними.

Через постійні ворожі атаки на об’єкти енергоінфраструктури та пов’язані з цим певні перебої з енергопостачанням, макропрогноз також зазнав змін – до кінця року зростання ВВП може скласти 3%. Хоч попередній прогноз був на рівні 4,6% зростання ВВП.

та пов’язані з цим певні перебої з енергопостачанням, макропрогноз також зазнав змін – до кінця року зростання ВВП може скласти 3%. Хоч попередній прогноз був на рівні 4,6% зростання ВВП. Девальвація гривні вже майже сягнула 7%.

За прогнозом Нацбанку, у другому півріччі інфляція буде в межах 5 – 6%.

Поки це в межах середньозваженого курсу валют, а це 40,7 гривні за долар. Попри те, що девальвація скоріше за все загальмується, однак це не означає, що при цьому міцнішатиме гривня,

– зауважила Олена Дмітрієва.

Ситуація в економіці змінюється, але очікується, що вона не порушить основні показники, закладені у бюджет на поточний рік.