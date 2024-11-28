За якого стажу у 60 років можна не отримати пенсію

Як відомо, в Україні отримати пенсію за віком можна відповідно до набутого страхового стажу. Водночас вік, коли можна піти на заслужений відпочинок, складає 60, 63 та 65 років.

У скільки років можна отримати пенсію за віком

Для того, щоб отримати пенсію у 60 років, наприклад у 2028 році, потрібно буде мати страхового стажу не менше 35 років через те, що в Україні щороку зростає стаж 12 місяців, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Водночас право на пенсію за віком у 2024 році мають ті особи, яким виповнилося:

60 років, але за наявності не менше 31 року страхового стажу,

63 років, але зі стажем не менше 21 року,

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

До речі! Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ.

До списку основних документів, які потрібно подати, входять:

паспорт громадянина України або ID-картка,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та інші),

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням),

реквізити банківського рахунку, якщо обрано спосіб виплати через банк,

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3),

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища,

інші документи.

Важливо! Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, то пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично.