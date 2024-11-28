Во сколько лет можно получить пенсию по возрасту

Для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, например в 2028 году, нужно будет иметь страховой стаж не менее 35 лет из-за того, что в Украине ежегодно растет стаж 12 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В то же время право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют те лица, которым исполнилось:

60 лет, но при наличии не менее 31 года страхового стажа,

63 лет, но со стажем не менее 21 года,

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Кстати! Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью вебпортала электронных услуг ПФУ или лично в любой сервисный центр ПФУ.

В список основных документов, которые нужно подать, входят:

паспорт гражданина Украины или ID-карта,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет, и другие),

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию),

реквизиты банковского счета, если выбран способ выплаты через банк,

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3),

свидетельство о браке в случае изменения фамилии,

другие документы.

Важно! Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенный до 2004 года, то пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически.