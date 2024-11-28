У скільки років можна отримати пенсію за віком
Для того, щоб отримати пенсію у 60 років, наприклад у 2028 році, потрібно буде мати страхового стажу не менше 35 років через те, що в Україні щороку зростає стаж 12 місяців, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.
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Водночас право на пенсію за віком у 2024 році мають ті особи, яким виповнилося:
- 60 років, але за наявності не менше 31 року страхового стажу,
- 63 років, але зі стажем не менше 21 року,
- 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.
Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.
До речі! Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ.
До списку основних документів, які потрібно подати, входять:
- паспорт громадянина України або ID-картка,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків,
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та інші),
- довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням),
- реквізити банківського рахунку, якщо обрано спосіб виплати через банк,
- фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3),
- свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища,
- інші документи.
Важливо! Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, то пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично.