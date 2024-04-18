Квола девальвація гривні: що буде з курсом до кінця 2024 року

Очікується, що впродовж 2024 року основні показники, що були закладені щодо курсу в бюджету, виконуватимуться. Йдеться насамперед про девальвацію гривні. До кінця цього року курс повільними темпами знижуватиметься.

Зовнішнє фінансування "храмає"

Банкір Сергій Мамедов каже, що станом на середину квітня потенційні ризики для української банківської системи є досить контрольованими, передає 24 Канал.

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Він додав, що спровокувати відтік клієнтів чи згортання банківського кредитування та депозитних програм може ризик недоотримання вкрай необхідної для держбюджету макрофінансової допомоги, зокрема від США.

Від початку року Україна вже отримала 10,1 мільярда доларів, за словами Мамедова. Це покриває тримісячну потребу в зовнішньому фінансуванні – з січня по березень включно.

Водночас Україна вже пів року очікує на пакет допомоги від США – це понад 61 мільярда доларів, з яких 9,6 мільярда доларів буде спрямовано на економічну підтримку.

Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку Без цієї допомоги українському уряду доведеться залучати гроші від нових-старих "донорів" або ж, наприклад, скоротити річні видатки держбюджету на понад 380 мільярда гривень (13,4% від загальної видаткової частини), що є вкрай небажаним в умовах війни.

Водночас, попри труднощі, станом на середину квітня ключові показники в держбюджет на 2024 рік виконуються. Мамедов каже, що це стосується "кволої" девальвації гривні.

Яка ситуація з курсом

Впродовж січня – березня курс долара щодо гривні зріс у середньому на 2,6% – з 38 гривень станом на 1 січня 2024 року до майже 39 гривень станом на 1 квітня.

станом на 17 квітня, за даними Нацбанку , офіційний курс долара становить 39,57 гривні за валюту.

Відтак, на кінець 2024 рік курс в бюджеті закладено на рівні 40,7 гривні. Це на 7% більше від "стартового" курсу на початок 2024 року.

Подальша девальвація гривні може скласти ще 4,4%, а до кінця року курс національної валюти теоретично знижуватиметься малопомітними темпами в середньому на 0,5% на місяць (орієнтовно на 0,19 гривні),

– наголошує банкір.

За словами Мамедова, валютний ринок живий, але режим керованої гнучкості від НБУ стишує прояви немотивованого зростання валютних курсів. Таким чином, ця "формула" виправдовує сподівання.

Саме від обсягу макрофінансової допомоги, яка покриває бюджетні видатки, залежатиме подальша лібералізація валютного ринку.