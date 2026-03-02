Якщо забули платіж за кредиткою: як повернути пільговий період
- Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що банк може повернути пільговий період, якщо клієнт забув внести платіж вперше.
- Клієнту слід внести необхідну суму наступного дня та звернутися до підтримки для відновлення пільгового періоду.
Чимало українців зіштовхувалися з проблемою, коли забували внести плановий платіж за кредиткою. Ба більше, через це міг згоріти пільговий період.
Як повернути пільговий період, якщо забули внести кредитний платіж?
Однак цю ситуацію можна виправити, про що повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Побачив у Threads допис клієнта й подумав, що, можливо, варто поділитися цією порадою трохи ширше. Буває, що наприкінці місяця навалюється купа справ і просто забуваєш внести плановий платіж за кредиткою. І вдвічі прикріше, якщо через це згорає пільговий період.
Гороховський розповів, що якщо це сталося вперше, то можна внести необхідну суму наступного дня. Але також слід написати у підтримку. Він запевнив, що вони "майже завжди увійдуть у ваше становище" та повернуть як відсотки, так і пільговий період.
Не знаю, чи робить так хтось іще з банків у світі, але ми робимо так із самого початку проєкту й вважаємо, що саме так і має діяти будь-який бізнес, який хоче мати шанс на повагу клієнтів,
– додав Олег Гороховський.
Він наголосив, що Monobank не радіє "завтикам" клієнтів.
Нагадаємо! Водночас mono не має власних відділень. Банк працює лише на мобільних пристроях. Поповнювати картки Monobank можна за допомогою банків-партнерів, терміналів, банкоматів і онлайн-сервісів. Про це йдеться на сайті банку.
Що ще слід знати щодо Monobank?
- Monobank офіційно скасував комісію на перекази по IBAN. Раніше вона становила 0,5% для сум понад 10 тисяч гривень.
- Однак у лютому банк прибрав цю комісію. Тому всі IBAN-платежі з власних коштів в mono стали безплатні.