Чи є валюти, які неможливо обміняти в банках та обмінниках

Відповідно до правил НБУ в Україні повинні обмінювати усі валюти, навіть випуск банкноти з 1914 року. Єдина умова – належний стан. У випадку, якщо валюта виявиться обгоріла, або ж поділена на частини, то обміняти її буде важче.

Які валюти буде складно обміняти

Як зауважують в НБУ, передає 24 Канал, в Україні обмінюють усі справжні долари США з 1914 року незалежно від номіналу та року випуску, однак у випадку, що вони будуть у належному стані.

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Тобто якщо готівкові валюти є порвані або порізані, мають пошкодження дизайну, елементів захисту та є друкарські недоліки на валюті, то з ними можуть виникнути певні труднощі в обміні.



Приклад навмисно пошкодження валюти, яку не приймають під час обміну / Колаж НБУ

Деякі з валют можуть приймати в банках на процедуру інкасо:

йдеться також про обпалені/трухлі/гнилі,

присутні зміни первісного кольору паперу або зображень,

купюра поділена на частини, або ж пошкоджене зображення портрета, печатки тощо,

на банкноті є сліди пошкодження хімічними речовинами,

є загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).