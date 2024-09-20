Імпорт електроенергії в Україну з ЄС: як Європа допоможе українцям пройти цю зиму

Українська енергосистема пошкоджена внаслідок атак росіян. Через це, взимку Україна може відчути дефіцит електроенергії.

Як ЄС допомагатиме Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завітала до Києва. Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським вона оголосила про плани Європи, щодо допомоги українцям.

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Ми маємо ціль відновити 2,5 гігавати потужностей цієї зими. Це орієнтовно 15% від потреб вашої країни на цю зиму.

Голова Європейської комісії зауважила, що Україна зможе зсинхронізуватись з енергетичною системою Європи. Таким чином вдасться експортувати орієнтовно 2 гігавати електроенергії. А це орієнтовно 12% від потреб України.

Урсула фон дер Ляєн розповіла про фінансову допомогу, яка буде витрачена на гуманітарні потреби. Також Європа допоможе Україні з: