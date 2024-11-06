Яку економічну політику може впровадити Трамп

Трамп наголосив на намірі підтримати внутрішню промисловість США. Зокрема, через обмеження надходження товарів з Китаю.

Чого чекати від політики Трампа

Трамп пообіцяв ввести 60% мита на китайські товари. Через це рішення з вагомими труднощами можуть зіткнутися китайська металургійна та сталеливарна промисловості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Перебої можуть виникнути й у нафтовій промисловості. Річ в тім, що адміністрація Трампа має на меті посилити санкції, аби обмежити постачання нафти з Ірану.

Зверніть увагу! Експорт Ірану сягає орієнтовно 1,3 мільйона барелів щоденно.

Сол Кавонік Старший енергетичний аналітик MST Marquee Трамп може підтримати прийняття Ізраїлем більш жорсткої військової позиції щодо Ірану, що передбачає більш високий короткостроковий ризик військової ескалації, яка може вплинути на постачання в регіоні.

Яку відповідь може надати Пекін

Пекін може ввести мито на американську сою. Ця культура до тепер найбільше експортується до Китаю з США.

Зверніть увагу! Пекін скоротив залежність від імпорту сої з США. Однак, ця олійна культура до тепер залишається необхідною для Китаю.