Різниця вражає: українські прокурори отримують вищі пенсії, ніж європейські

Після березневої індексації мінімальна пенсія для звичайного українця становить 2 500 гривень. Водночас "обрані" категорії пенсіонерів отримують у десять разів більше. Та що там казати, якщо рівень їхніх пенсій подекуди перевищує навіть європейські стандарти.

Пенсії українських прокурорів дорівнюють великобританським

За даними Пенсійного фонду, у 2022 році прокурори отримували в середньому пенсію на рівні майже 22 тисяч гривень. Річна ж сума видатків становила майже два мільйони – 1 754 280 гривень.

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Тобто, за курсом НБУ, прокурори отримують близько 600 євро. Зауважте, що у цю суму не враховані численні доплати, підвищення, надбавки та компенсації.

Пенсії прокурорів за 2022 рік / Джерело: "Апостроф"

Скільки отримують прокурори в Європі

Якщо взяти до уваги такий розмір виплат, то

Розмір пенсій для прокурорів в Європі виглядає значно скромнішим, ніж в Україні. До прикладу, в Болгарії та Румунії вони отримують 130 євро та 175 євро відповідно.

у Литві – 220 євро;

в Естонії – 230 євро;

у Латвії – 300 євро;

у Польщі – 450 євро.

Цікаво, що зрівняти українські пенсії прокурорів можна тільки із пенсіями прокурорів у Великій Британії. Там колишні службовці отримують 900 євро щомісяця, однак 20% з цих коштів – йде на податки. Тобто "чистими" вони отримують 720 євро.

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А що там із пенсіями депутатів

І хоч депутати отримують менші пенсії, ніж прокурори, та все ж порівнюючи їхні суми із пенсіями звичайних українців, між ними виникає фінансова прірва.

Без жодних надбавок чи доплат українські депутати отримують зараз

У грудні 2022 року точний розмір пенсії становив – майже 15 500 гривень, а у січні 2023 року трішки менше – до 15 356 гривень.