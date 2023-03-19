Різниця вражає: українські прокурори отримують вищі пенсії, ніж європейські
Джерело:Апостроф
Після березневої індексації мінімальна пенсія для звичайного українця становить 2 500 гривень. Водночас "обрані" категорії пенсіонерів отримують у десять разів більше. Та що там казати, якщо рівень їхніх пенсій подекуди перевищує навіть європейські стандарти.
Пенсії українських прокурорів дорівнюють великобританським
За даними Пенсійного фонду, у 2022 році прокурори отримували в середньому пенсію на рівні майже 22 тисяч гривень. Річна ж сума видатків становила майже два мільйони – 1 754 280 гривень.
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Тобто, за курсом НБУ, прокурори отримують близько 600 євро. Зауважте, що у цю суму не враховані численні доплати, підвищення, надбавки та компенсації.
Скільки отримують прокурори в Європі
Розмір пенсій для прокурорів в Європі виглядає значно скромнішим, ніж в Україні. До прикладу, в Болгарії та Румунії вони отримують 130 євро та 175 євро відповідно.
- у Литві – 220 євро;
- в Естонії – 230 євро;
- у Латвії – 300 євро;
- у Польщі – 450 євро.
Цікаво, що зрівняти українські пенсії прокурорів можна тільки із пенсіями прокурорів у Великій Британії. Там колишні службовці отримують 900 євро щомісяця, однак 20% з цих коштів – йде на податки. Тобто "чистими" вони отримують 720 євро.
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А що там із пенсіями депутатів
І хоч депутати отримують менші пенсії, ніж прокурори, та все ж порівнюючи їхні суми із пенсіями звичайних українців, між ними виникає фінансова прірва.Без жодних надбавок чи доплат українські депутати отримують зараз понад 15 тисяч гривень.
У грудні 2022 року точний розмір пенсії становив – майже 15 500 гривень, а у січні 2023 року трішки менше – до 15 356 гривень.