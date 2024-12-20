Україна отримає майже 50 мільйонів євро від Швейцарії: на що будуть витрачені кошти

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення про передачу Україні майже 45 мільйонів швейцарських франків. Відповідно до теперішнього курсу, це приблизно 48,3 мільйона євро.

На що буде витрачена допомога від Швейцарії

Грошова допомога від Швейцарії надається Україні для підтримки у зимовий період, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт швейцарського уряду.

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Через посилення російських атак значна частина українського населення страждає від відключень електроенергії та опалення. Швейцарія допоможе Україні впоратися з викликами зими,

– йдеться в повідомленні уряду Швейцарії.

Кошти будуть витрачені на:

покриття нагальних гуманітарних проблем України;

ремонт пошкодженого житла українців;

відновлення української енергетичної інфраструктури.

Чи допомагала Швейцарія Україні раніше

Швейцарія уже виділяла кошти для України у 2022 та 2023 роках. Загалом для підтримки у зимовий період швейцарський уряд тоді передав 84,5 мільйона швейцарських франків (це понад 90 мільйонів євро, за теперішнім курсом).

Зверніть увагу! У повідомленні представники швейцарського уряду наголосили, що новий зимовий пакет для України "ґрунтується на наявному досвіді".