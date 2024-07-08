На ранкову атаку по Україні Росія витратила понад 200 мільйонів доларів
8 липня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Forbes
Росія не планує припиняти обстріли українських міст. Сьогодні росіяни завдали масштабний удар одразу по декільком населеним пунктам України. Постраждала, зокрема, дитяча лікарня у Києві.
Скільки коштувала ранкова атака
Під час обстрілу Росія випустила по Україні 38 ракет різних типів. Відповідно до попередніх підрахунків, вартість цієї атаки варіюється у межах 200 – 250 мільйонів доларів.
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Українським воїнам вдалося збити більшу частину ракет – 30 штук. Їхня загальна вартість оцінюється у суму від 160 до 200 мільйонів доларів.
Якими ракетами атакували Україну:
- аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" – 1 штука;
- балістична ракета "Іскандер-М" – 4 штуки;
- крилата ракета "Циркон" – 1 штука;
- крилата ракета Х-101 – 13 штук;
- крилата ракета "Калібр" – 14 штук;
- крилата ракета Х-22 – 2 штуки;
- керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 – 3 штуки.