На ранкову атаку по Україні Росія витратила понад 200 мільйонів доларів

Росія не планує припиняти обстріли українських міст. Сьогодні росіяни завдали масштабний удар одразу по декільком населеним пунктам України. Постраждала, зокрема, дитяча лікарня у Києві.

Скільки коштувала ранкова атака

Під час обстрілу Росія випустила по Україні 38 ракет різних типів. Відповідно до попередніх підрахунків, вартість цієї атаки варіюється у межах 200 – 250 мільйонів доларів.

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Українським воїнам вдалося збити більшу частину ракет – 30 штук. Їхня загальна вартість оцінюється у суму від 160 до 200 мільйонів доларів.

Якими ракетами атакували Україну:

аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" – 1 штука;

балістична ракета "Іскандер-М" – 4 штуки;

крилата ракета "Циркон" – 1 штука;

крилата ракета Х-101 – 13 штук;

крилата ракета "Калібр" – 14 штук;

крилата ракета Х-22 – 2 штуки;

керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 – 3 штуки.

Росія атакувала одразу декілька міст України. Під ударом опинились Київ, Дніпро, Словянськ, Кривий Ріг, Краматорськ.