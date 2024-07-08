На ранкову атаку по Україні Росія витратила понад 200 мільйонів доларів

8 липня 2024, 17:59
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Джерело:

Forbes

Росія не планує припиняти обстріли українських міст. Сьогодні росіяни завдали масштабний удар одразу по декільком населеним пунктам України. Постраждала, зокрема, дитяча лікарня у Києві.

Скільки коштувала ранкова атака

Під час обстрілу Росія випустила по Україні 38 ракет різних типів. Відповідно до попередніх підрахунків, вартість цієї атаки варіюється у межах 200 – 250 мільйонів доларів.

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Українським воїнам вдалося збити більшу частину ракет – 30 штук. Їхня загальна вартість оцінюється у суму від 160 до 200 мільйонів доларів.

Якими ракетами атакували Україну:

  • аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" – 1 штука;
  • балістична ракета "Іскандер-М" – 4 штуки;
  • крилата ракета "Циркон" – 1 штука;
  • крилата ракета Х-101 – 13 штук;
  • крилата ракета "Калібр" – 14 штук;
  • крилата ракета Х-22 – 2 штуки;
  • керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 – 3 штуки.
Зверніть увагу! Росія атакувала одразу декілька міст України. Під ударом опинились Київ, Дніпро, Словянськ, Кривий Ріг, Краматорськ.
Автор: Анастасія Зорик