Підтримує Україну у скрутну хвилину: країна Азії надає енергетичну допомогу

Чимало держав надає цього опалювального сезону енергетичну допомогу Україні на тлі регулярних російських ударів та сильних морозів. Не залишилась у стороні і Японія.

Яку допомогу надає Японія для України?

Токіо надає генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання, про що повідомив посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Цієї зими країна Азії надає Україні 138 генераторів, 60 трансформаторів і дві когенераційні установки. Зокрема 120 генераторів зі 138 вже перебувають на українських складах.

Масаші Накаґоме повідомив, що генератори вже готові до відправлення в регіони, які найбільше постраждали. Ще 10 генераторів, за його словами, незабаром до України.

Японія стоятиме пліч-о-пліч з Україною у цю скрутну хвилину,

– підкреслив Накаґоме.

Зверніть увагу! Очікується, що все обладнання прибуде до України до кінця березня.

Наприкінці грудня 2025 року Японія перерахувала грантових коштів на суму 8,8 мільярда японських єн, що становить близько 47,7 мільйона євро, в рамках Фази 4 Програми екстреного відновлення. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Згідно з інформацією, ці кошти будуть спрямовані:

на підтримку гуманітарного розмінування;

обслуговування енергетичної інфраструктури;

відновлення систем водопостачання;

покращення громадської інфраструктури регіонів;

підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки;

надання освітніх послуг.

Крім того, Парламент Японії затвердив додатковий бюджет. Він дозволить продовжити грантові проєкти Фазу 5 Програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні.

Зауважте! Важка техніка вже працює у прифронтових Сумах, Запоріжжі та Чернігові. Але Запуск 5-ї фази проєкту дозволить сфокусуватися на проєктах забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, відновлення портової інфраструктури, забезпечення важкою будівельною технікою з можливістю дистанційного керування тощо.

