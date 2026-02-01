В Києві не всюди є тепло: майже 700 будинків досі без опалення

В Києві, станом на 1 лютого, відновили тепло для понад 2 700 будинків. Втім декілька сотень будинків досі залишаються без опалення. Найгірше те, що синоптики прогнозують суттєві морози цими днями по всій країні.

Скільки будинків досі без тепла у столиці?

У Києві майже 700 будинків залишається без тепла, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як пояснив Кулеба, частина цих будинків досі без тепла внаслідок останнього російського обстрілу по критичній інфраструктурі.

Олексій Кулеба Міністр розвитку громад та територій України Найскладніша ситуація – у Солом'янському та Печерському районах. Відновлення триває.

Водночас для лікарень, пологових будинків та опорних Пунктів Незламності задіяно 69 мобільних котелень, аби забезпечити тепло. Щодо водопостачання та водовідведення, то воно працює по місту в штатному режимі.

Нагадуємо! Після російської атаки 24 січня без опалення залишилися близько 6 тисяч багатоквартирних будинків. А станом на 26 січня, без тепла досі було 1,2 тисячі багатоповерхівок. Частина з цих будинків вже втретє після атак ворога без тепла, повідомив мер міста Віталій Кличко під час спілкування з журналістами.

Яку температуру передають на 1 та 2 лютого?

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, на 1 лютого в Україні очікують холодну погоду з температурою вдень до 12 – 17 градусів морозу, а вночі – до 20 – 25 градусів морозу.

На Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині – вночі до 15 – 20 градусів морозу, а вдень до 9 – 14 градусів морозу,

У південних областях – вночі до 9 – 14 градусів морозі, а вдень до 4 – 9 градусів морозу,

Натомість в Криму та Закарпатті: вночі та вдень до 1 – 6 градусів морозу. Вдень на Закарпатті місцями близько 0 градусів.

Ще раніше в ДСНС України повідомляли, що перші 3 дні лютого в Україні очікується суттєве зниження температури. Зокрема у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікувалося, що температура може впасти до 20 – 27 градусів морозу. Натомість в самому Києві – до мінус 20 – 25 градусів.

