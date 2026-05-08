Європа продовжує активно фінансувати Росію: як Кремль отримав від ЄС мільярди євро у 2026 році

За перші чотири місяці 2026 року Європейський Союз придбав рекордний обсяг газу з найбільшого російського газового проєкту. Війна з Іраном змушує Європу знову звертатися до палива, від якого вона намагалася відмовитися.

Що відомо про купівлю Європою російського газу?

Євросоюз отримав 91 партію скрапленого природного газу із російського проєкту Ямал СПГ у період із січня по квітень, що становить 6,69 мільйона тонн, про що пише The Independent.

Про це свідчить новий аналіз судноплавних даних, опублікований екологічною організацією Urgewald у четвер. За ці чотири місяці блок заплатив за газ приблизно 3,88 мільярда євро.

Світовий попит на російські нафту та газ різко зріс після початку війни з Іраном. Закриття Ормузької протоки з кінця лютого прибрало значні обсяги СПГ із глобального ринку.

Через протоку зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок СПГ. У зв'язку з цим у Європи залишилося менше альтернатив, а еталонні ціни на газ різко зросли.

TTF – головний газовий бенчмарк Європи – зріс приблизно з 35 євро за мегават-годину у січні та лютому до 52,87 євро у березні. У квітні середня ціна становила 45,21 євро.

Зверніть увагу! У результаті Європа не лише купує більше російського газу, а й платить значно більше за кожну партію, ніж на початку року.

Європа ніколи не імпортувала так багато СПГ із Ямалу за перші чотири місяці року відтоді, як Путін запустив проєкт у 2017 році,

– заявив Себастьян Реттерс, координатор кампанії із санкцій в Urgewald.

Три місяці поспіль кожен вантаж із Ямалу, який досягав кінцевого пункту призначення, прямував до Європи. Зокрема ЄС отримав 98% усього експорту Ямалу СПГ у період із січня по квітень.

Цікавий факт: Китай, якого Росія роками намагалася зробити альтернативним покупцем, у першому кварталі отримав лише дві партії, а в лютому та березні – жодної.

Найзавантаженішою точкою входу став бельгійський термінал у Зебрюгге, який за перші чотири місяці прийняв 25 партій – приблизно один танкер кожні 4,8 дня.

Імпорт також зріс через накопичення запасів перед новими санкціями ЄС. Обмеження на короткострокові контракти на російський СПГ набули чинності 25 квітня, що спонукало європейських трейдерів здійснити найбільшу в історії місячну закупівлю російського СПГ у березні.

Повна заборона довгострокових контрактів має набути чинності з січня 2027 року. Про це зокрема йдеться на сайті пресслужби ЄС.

Регламент забороняє наступні дії, що опубліковано на сайті:

з 25 квітня 2026 року – на короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу;

з 17 червня 2026 року – короткострокові контракти на постачання трубопровідного газу;

з 1 січня 2027 року – довгострокові контракти на імпорт СПГ;

а з 30 вересня 2027 року – імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Проте варто знати ще дещо. Держави-члени можуть продовжити цей термін – до 31 жовтня 2027 року. Але тільки якщо їхні газові сховища заповнені нижче встановлених рівнів.

Аналіз Urgewald показує, що саме довгострокові контракти залишаються головною лазівкою, яка дозволяє російському газу й далі масово надходити до Європи.

Поки вони існують, Європа продовжуватиме надсилати гроші російському газовому проєкту, який не має прибуткового майбутнього без ЄС,

– сказав Реттерс.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен раніше відкинув можливість перегляду графіка заборони. І це навіть попри енергетичну кризу.

Зверніть увагу! Але аналітики вважають, що без швидшого закриття лазівки з довгостроковими контрактами основна частина російського арктичного СПГ далі надходитиме до Європи.

Що ще варто знати про російський газ?

Нагадаємо, що експорт російського трубопровідного газу до Європи зріс у березні зріс на цілих 22% у порівнянні з 2025 роком. Він сягнув позначки у 1,7 мільярда кубометрів.

Згідно з інформацією, компанія "Газпром" наростила постачання природного газу трубопроводом "Турецький потік" до 55 мільйонів кубометрів на добу. І це все на тлі бойових дій на Близькому Сході.

Водночас Україна планує стати великим виробником біогазів та експортером їх до Європейського Союзу. Крім того, це може допомогти Європі позбутися залежності від російських вуглеводнів.

Як зазначив Денис Шмигаль, до 2030 року країна прагне досягти обсягів виробництва біометану в 1 мільярд кубометрів на рік. Також хочуть наростити його до 2,1 мільярда кубометрів в наступні п’ять років.