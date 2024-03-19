Саміт глав держав ЄС підтримає переведення економіки Євросоюзу на воєнні рейки

Шарль Мішель у листі до членів Європейської ради запросив їх взяти участь у саміті в четвер, 21 березня. В запрошенні він торкнувся кількох тем, найцікавішою з яких є перехід ЄС на воєнні рейки.

Очікується, що саміт голів держав ЄС ухвалить рішення про перехід економіки Євросоюзу на воєнні рейки. Європа поступово відновлює свою воєнну машину, наприклад, повернеться до масового призову.

Дивіться також Можуть замінити Taurus: Німеччина замовить у США крилаті ракети іншого типу, – ЗМІ

Що Мішель написав про плани з переходу на воєнні рейки

Десятиліттями Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку і оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни, настав час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони і поставити економіку ЄС на "військові рейки". Це означає більше витрачати і більше купувати разом, а отже, більш ефективно,

– зазначив він.

За словами Мішеля, оборонна промисловість має отримати доступ до приватних і державних коштів і зменшити регуляторний тягар і бар'єри.

Парадигма щодо безпеки і оборони ЄС має змінитися. А її формування вимагає сильного лідерства і гострого розуміння нагальності загроз, з якими має справу союз.

Шарль Мішель висловив сподівання, що Європейська рада буде відповідати цим вимогам, надасть можливість посилити і прискорити ці зусилля.

Яка мета проведення саміту

"На третьому році агресивної війни Росії проти України ми стоїмо перед переломним моментом. Необхідні терміновість, інтенсивність і непохитна рішучість. Нашим першочерговим завданням є швидке надання військової допомоги Україні та, спираючись на нещодавні ініціативи, такі як ініціатива Чехії, прискорена закупівля та доставка боєприпасів в Україну", – написав голова Європейської Ради.

Іще на заході говоритимуть про ефективне впровадження та забезпечення дотримання санкцій, використання прибутків від знерухомлених активів, ситуацію в сільському господарстві.

Як щодо України

Чи може Україна повністю перейти на воєнні рейки, пояснила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа. Її відповідь читайте тут.