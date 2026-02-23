Услід за Трампом: ЄС ухвалив важливе рішення щодо Росії

У понеділок, 23 лютого, Європейський союз переглянув рішення щодо запроваджених через повномасштабну війну санкцій проти Росії. Обмеження продовжили ще на рік.

Що відомо про санкції проти Росії?

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності в роковини початку великої війни – 24 лютого 2026 року.

Запроваджені ЄС санкції вважають доцільними, доки "незаконні дії" країни-агресорки порушують основоположні норми міжнародного права. Зокрема, заборону на застосування сили, закріплену в статті 2(4) Статуту ООН.

Ба більше, європейці нагадали про Резолюцію Генасамблеї ООН від 24 лютого 2025 року. Вона вимагає негайно, повністю та беззастережно вивести всі російські збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також припинити всі воєнні дії, включно з нападами на цивільне населення та об'єкти.

Важливо! Раніше санкції проти Росії на рік продовжили США. Відповідний документ Білий дім опублікував 18 лютого.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення планували затвердити 20-й пакет санкцій, проте рішення навряд ухвалять – через блокування Угорщини.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллос заявила, що "не бачить реальних перспектив" зробити це в понеділок, але пообіцяла "докласти зусиль", повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя.

Що відомо про нові українські санкції?