Услід за Трампом: ЄС ухвалив важливе рішення щодо Росії
- 23 лютого ЄС продовжив санкції проти Росії до 2027 року через "незаконні дії", що порушують міжнародне право.
- Резолюція Генасамблеї ООН вимагає виведення російських збройних сил з України та припинення воєнних дій.
У понеділок, 23 лютого, Європейський союз переглянув рішення щодо запроваджених через повномасштабну війну санкцій проти Росії. Обмеження продовжили ще на рік.
Що відомо про санкції проти Росії?
Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності в роковини початку великої війни – 24 лютого 2026 року.
Запроваджені ЄС санкції вважають доцільними, доки "незаконні дії" країни-агресорки порушують основоположні норми міжнародного права. Зокрема, заборону на застосування сили, закріплену в статті 2(4) Статуту ООН.
Ба більше, європейці нагадали про Резолюцію Генасамблеї ООН від 24 лютого 2025 року. Вона вимагає негайно, повністю та беззастережно вивести всі російські збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також припинити всі воєнні дії, включно з нападами на цивільне населення та об'єкти.
Важливо! Раніше санкції проти Росії на рік продовжили США. Відповідний документ Білий дім опублікував 18 лютого.
Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення планували затвердити 20-й пакет санкцій, проте рішення навряд ухвалять – через блокування Угорщини.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллос заявила, що "не бачить реальних перспектив" зробити це в понеділок, але пообіцяла "докласти зусиль", повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя.
Що відомо про нові українські санкції?
До слова, 21 лютого Володимир Зеленський підписав укази, ввівши в дію рішення РНБО щодо застосування нових санкційних пакетів. По-перше, запроваджено обмеження щодо 225 капітанів суден тіньового флоту, які експортують російські нафтопродукти.
По-друге, у списку опинилися 46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 компанії, які обслуговують військово-промисловий комплекс країни-агресорки.
Україна передасть відповідну інформацію своїм партнерам, а також розширюватиме санкції проти інших фізичних і юридичних осіб, які сприяють ворожій агресії.