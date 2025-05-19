ЄС та Велика Британія домовилися про "перезапуск" відносин після Brexit

Велика Британія погодилася залишити свої рибальські угіддя відкритими для ЄС. Цей крок став "довгоочікуваним економічним призом переговорів про перезавантаження".

Про що домовилися ЄС та Велика Британія

Сторони підпишуть історичне перезавантаження відносин після Brexit, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Після нічних переговорів Велика Британія погодилася залишити свої рибальські угіддя відкритими для риболовецького флоту ЄС ще на 12 років. В обмін на це Євросоюз пропонує знизити бар’єри в торгівлі сільськогосподарською продукцією. Ця поступка відкрила шлях до широкомасштабної угоди, яку оприлюднять на саміті в Лондоні:

Угода є довгоочікуваним економічним призом переговорів про "перезавантаження", в той час як іншим центральним елементом буде партнерство в сфері безпеки і оборони, що відкриває шлях до більш тісної співпраці між Великою Британією і ЄС у сфері переозброєння і військової підготовки,

– говориться у статті.

До домовленостей входитиме пакт про безпеку і оборону та усунення значної кількості бюрократичних бар'єрів для експорту британської сільськогосподарської продукції до ЄС.

Як зазначає FT, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся пом’якшень у сфері ветеринарного контролю. Він має підписати оборонний пакт, що обіцяє поглиблення економічної співпраці, під час двогодинної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніо Коштою.

Очікують, що саміт ЄС-Велика Британія, перший після набрання чинності Brexit у 2020 році, "підкреслить дух примирення". Хоча, як заявила Кемі Баденох, лідер консерваторів, угода "викликає велике занепокоєння", адже раніше Великобританія пропонувала на переговорах продовжити права на риболовлю для суден з Франції та інших прибережних держав лише на чотири роки.

Як Brexit вплинув на Велику Британію

Brexit вплинув на послаблення економіки Британії. Згідно з незалежним аналізом, проведеним компанією Cambridge Econometrics на замовлення міської ради Лондона, відмова від членства в митному союзі та єдиному ринку ЄС зменшила обсяг національної економіки на 6%.

При цьому, гіпотетичний сценарій, за якого Велика Британія вирішила б залишитися в ЄС, також показав, що країна втратила б 1,8 мільйона робочих місць (зниження на 4,8%).