О чем договорились ЕС и Великобритания

Стороны подпишут историческую перезагрузку отношений после Brexit, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Что происходит в Британии, как правые популисты победили на местных выборах и чем это грозит

После ночных переговоров Великобритания согласилась оставить свои рыболовные угодья открытыми для рыболовецкого флота ЕС еще на 12 лет. В обмен на это Евросоюз предлагает снизить барьеры в торговле сельскохозяйственной продукцией. Эта уступка открыла путь к широкомасштабному соглашению, которое обнародуют на саммите в Лондоне:

Соглашение является долгожданным экономическим призом переговоров о "перезагрузке", в то время как другим центральным элементом будет партнерство в сфере безопасности и обороны, что открывает путь к более тесному сотрудничеству между Великобританией и ЕС в сфере перевооружения и военной подготовки,

– говорится в статье.

В договоренности будет входить пакт о безопасности и обороне и устранение значительного количества бюрократических барьеров для экспорта британской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Как отмечает FT, премьер-министр Великобритании Кир Стармер добился смягчений в сфере ветеринарного контроля. Он должен подписать оборонный пакт, обещающий углубление экономического сотрудничества, во время двухчасовой встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антонио Коштой.

Ожидается, что саммит ЕС-Великобритания, первый после вступления в силу Brexit в 2020 году, "подчеркнет дух примирения". Хотя, как заявила Кеми Баденох, лидер консерваторов, соглашение "вызывает большое беспокойство", ведь ранее Великобритания предлагала на переговорах продлить права на рыбалку для судов из Франции и других прибрежных государств только на четыре года.

Как Brexit повлиял на Великобританию

Brexit повлиял на ослабление экономики Великобритании. Согласно независимому анализу, проведенным компанией Cambridge Econometrics по заказу городского совета Лондона, отказ от членства в таможенном союзе и едином рынке ЕС уменьшил объем национальной экономики на 6%.

При этом, гипотетический сценарий, при котором Великобритания решила бы остаться в ЕС, также показал, что страна потеряла бы 1,8 миллиона рабочих мест (снижение на 4,8%).