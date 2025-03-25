По словам высокопоставленного европейского политика, договор об обороне и безопасности распадется, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пойдет на уступки относительно прав на рыбалку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Соглашение о безопасности под угрозой

Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц заявила, что достичь быстрого прогресса в заключении соглашения с Великобританией жизненно важно, потому что страны постоянно перевооружаются в период обострения напряжения вокруг Украины. Две стороны надеются на саммит в мае, чтобы использовать его как возможность для подписания соглашения.

Джессика Розенкранц отметила, что правительства стран-членов ЕС могут не подписать соглашение о безопасности с Великобританией, если не решатся переговоры по другим "деликатным" вопросам, а именно доступ к британским водам для европейских рыболовных флотов. Она добавила, что соглашение по рыбе поможет "построить доверие" между Лондоном и Брюсселем.

История проблемы прав на рыболовство

Спор о правах на рыболовство препятствовал переговорам по выходу Британии из ЕС и ухудшил отношения между Лондоном и Парижем после выхода Великобритании из блока. Борис Джонсон, когда был на посту премьер-министра Британии, неоднократно конфликтовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Британцы надеялись, что план Стармера по отношениям с ЕС быстро победит в безопасности и обороне, потому что Великобритания пользуется высоким уважением в Европе, а также имеет ядерное оружие. Однако лица, которые участвуют в самом процессе, говорят, что все только замедлилось из-за вопроса о правах на рыболовство.

В издании напоминают, что решение президента США Дональда Трампа брать меньше обязанностей по европейской безопасности и планы ЕС повысить свою собственную оборонную промышленность в ответ еще больше усложнили переговоры по британской сделки.

Брюссель предложил правительствам ЕС кредитную программу в размере 150 миллиардов евро на перевооружение, но без официального оборонного соглашения Великобритания не будет участвовать в этой схеме.