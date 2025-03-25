За словами високопоставленого європейського політика, договір про оборону та безпеку розпадеться, якщо прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не піде на поступки щодо прав на риболовлю. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Угода про безпеку під загрозою

Міністр у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц заявила, що досягти швидкого прогресу в укладенні угоди з Великою Британією життєво важливо, тому що країни постійно переозброюються в період загострення напруги навколо України. Дві сторони сподіваються на саміт у травні, щоб використати його як можливість для підписання угоди.

Джессіка Розенкранц наголосила, що уряди країн-членів ЄС можуть не підписати угоду про безпеку з Великою Британією, якщо не вирішаться переговори щодо інших "делікатних" питань, а саме доступ до британських вод для європейських рибальських флотів. Вона додала, що угода щодо риби допоможе "побудувати довіру" між Лондоном і Брюсселем.

Історія проблеми прав на рибальство

Суперечка щодо прав на рибальство перешкоджала переговорам щодо виходу Британії з ЄС і погіршила відносини між Лондоном і Парижем після виходу Великобританії з блоку. Борис Джонсон, коли був на посаді прем'єр-міністра Британії, неодноразово конфліктував з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Британці сподівалися, що план Стармера щодо відносин з ЄС швидко переможе в безпеці й обороні, тому що Велика Британія має високу повагу в Європі, а також має ядерну зброю. Проте особи, які беруть участь у самому процесі, кажуть, що все тільки уповільнилося через питання про права на рибальство.

У виданні нагадують, що рішення президента США Дональда Трампа брати менше обов'язків щодо європейської безпеки та плани ЄС підвищити свою власну оборонну промисловість у відповідь ще більше ускладнили переговори щодо британської угоди.

Брюссель запропонував урядам ЄС кредитну програму в розмірі 150 мільярдів євро на переозброєння, але без офіційної оборонної угоди Велика Британія не братиме участь у цій схемі.