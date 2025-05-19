Про що домовилися ЄС та Велика Британія

Сторони підпишуть історичне перезавантаження відносин після Brexit, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Після нічних переговорів Велика Британія погодилася залишити свої рибальські угіддя відкритими для риболовецького флоту ЄС ще на 12 років. В обмін на це Євросоюз пропонує знизити бар’єри в торгівлі сільськогосподарською продукцією. Ця поступка відкрила шлях до широкомасштабної угоди, яку оприлюднять на саміті в Лондоні:

Угода є довгоочікуваним економічним призом переговорів про "перезавантаження", в той час як іншим центральним елементом буде партнерство в сфері безпеки і оборони, що відкриває шлях до більш тісної співпраці між Великою Британією і ЄС у сфері переозброєння і військової підготовки,

– говориться у статті.

До домовленостей входитиме пакт про безпеку і оборону та усунення значної кількості бюрократичних бар'єрів для експорту британської сільськогосподарської продукції до ЄС.

Як зазначає FT, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся пом’якшень у сфері ветеринарного контролю. Він має підписати оборонний пакт, що обіцяє поглиблення економічної співпраці, під час двогодинної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніо Коштою.

Очікують, що саміт ЄС-Велика Британія, перший після набрання чинності Brexit у 2020 році, "підкреслить дух примирення". Хоча, як заявила Кемі Баденох, лідер консерваторів, угода "викликає велике занепокоєння", адже раніше Великобританія пропонувала на переговорах продовжити права на риболовлю для суден з Франції та інших прибережних держав лише на чотири роки.

Як Brexit вплинув на Велику Британію

Brexit вплинув на послаблення економіки Британії. Згідно з незалежним аналізом, проведеним компанією Cambridge Econometrics на замовлення міської ради Лондона, відмова від членства в митному союзі та єдиному ринку ЄС зменшила обсяг національної економіки на 6%.

При цьому, гіпотетичний сценарій, за якого Велика Британія вирішила б залишитися в ЄС, також показав, що країна втратила б 1,8 мільйона робочих місць (зниження на 4,8%).