"Повна енергетична незалежність Європи від Росії": чому ЄС збільшив іморт російського газу

ЄС прагне повної енергетичної незалежності від Росії. Та поки бачимо, що за січень 2026 року імпорт російського газу навпаки збільшився, а єдиний шлях постачання газу з Росії в Європу досі працює, як і звично.

Скільки газу Євросоюз імпортував з Росії?

Про те, скільки російського газу за січень отримали країни Євросоюзу, йдеться у матеріалі Reuters.

Відповідно до даних операторів газотранспортних систем Entsog видання пише, що російська компанія "Газпром" за січень збільшила експорт природного газу до ЄС.

За перший місяць 2026 року обсяг отриманого газу склав 1,73 мільярда кубометрів. Порівняно з січнем 2025 року, це на 160 мільйонів кубометрів більше.

Аналогічно добові поставки зросли на 10,3%. Йдеться про 50,6 мільйона кубометрів на добу в січні 2025 році та 55,8 мільйона кубометрів у січні 2026 року.

Зверніть увагу! Поставки здійснюються через підводний газопровід "Турецький потік", що залишився єдиним джерелом постачання російського газу до Євросоюзу.

Що відомо про відмову ЄС від російського газу?

Наприкінці січня 2026 року Рада ЄС затвердила рішення про повне обмеження імпорту російського газу. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Ми входимо в еру повної енергетичної незалежності Європи від Росії. Ми остаточно перекриваємо кран для російського газу. Європа обрала енергетичну безпеку та незалежність. Ми ніколи не повернемося до нашої небезпечної залежності від Росії,

– пояснювала Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

Зазначається, що нові обмеження торкнуться не тільки прямих постачань з Росії, але й морських перевезень зрідженого природного газу.

Поки заборона має "перехідний" характер. Повне обмеження планується на 2027 рік.

Як Європа намагається обмежити використання російського газу?

Раніше повідомлялося раніше, після рішення ЄС про повну заборону на імпорт російського газу до 2027 року, Угорщина та Словаччина вирішили оскаржувати це в суді. Очевидно, вони мають на меті підтримати Росію, а не Україну.

Водночас нещодавно Велика Британія запровадила санкції проти "Роснефті", але згодом Лондон вирішив вивести з-під обмежень газове родовище Zohr, яке знаходиться в Єгипті і яке частково належить російській компанії.