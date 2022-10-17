ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро

На тлі сьогоднішніх атак росіян України, зокрема дронами камікадзе, ЄС збільшив розмір військової допомоги Україні до 3,1 мільярда євро. Про це повідомив Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель у твіттері зазначив, що ЄС не лише збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро, але й запускає військову тренувальну місію ЄС для України.

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Жозеп Борель Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки У той час, як Дмитро Кулеба звертається до ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 мільярда євро і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові напади Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її.

Ранкова атака України: коротко

Сьогодні зранку 17 жовтня Київ атакували росіяни дронами-камікадзе. Один з дронів влучив у житловий будинок. Там загинула молода пара, яка чекала на дитину.

Також вранці зазнали ракетних ударів Дніпропетровська та Сумська області. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що через це сотні населених пунктів нашої держави залишилися без електропостачання. Також він закликав українців обмежити використання електроенергії, особливо у пікові години.

В Укроборонпромі натякнули, що розробляють вітчизняний безпілотник, який складе гідну конкуренцію дрону Shahed-136. Більше про це, читайте тут.