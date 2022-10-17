ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро

17 жовтня 2022 , 14:42
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Жозеп Боррель

На тлі сьогоднішніх атак росіян України, зокрема дронами камікадзе, ЄС збільшив розмір військової допомоги Україні до 3,1 мільярда євро. Про це повідомив Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель у твіттері зазначив, що ЄС не лише збільшує військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро, але й запускає військову тренувальну місію ЄС для України. 

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Жозеп Борель

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки

У той час, як Дмитро Кулеба звертається до ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 мільярда євро і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові напади Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її.

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Автор: Дар'я Вереньова