Третина українців не сплачують ЄСВ: уряд прагне розв'язати цю проблему

В Україні існує велика проблема нестачі персоналу. Наразі з нею зіштовхуються три чверті бізнесів. І уряд прагне знайти рішення.

Сьогодні в країні працює 13,1 мільйона людей, про що повідомив міністр економіки Олексій Соболев на своїй сторінці у Facebook.

З усієї цієї кількості – за 10,5 мільйона сплачується єдиний соціальний внесок. А це тільки приблизно третини населення.

Тому внутрішній резерв становить до 7 мільйона людей, серед яких:

ВПО працездатного віку;

молодь та люди з інвалідністю поза ринком праці;

українці до 60 років, які отримують пенсію;

люди з доглядовими обов’язками.

Олексій Соболев Міністр економіки України Ми маємо забезпечити можливість працювати усім українцям, хто може й хоче – через набуття нових навичок і зміну професії. А роботодавцям – допомогти швидко знаходити потрібних працівників.

Всі ці принципи закладені в Стратегії зайнятості до 2030. Їх починають втілювати через низку програм:

Підготовка та профрозвиток кадрів для ОПК та інших пріоритетних галузей – уряд співфінансує навчання саме під запит роботодавців через чинну програму ваучерів. Проєкт "Досвід має значення" для людей 50 років та старше, аби допомогти їм швидше повернутися до роботи. Менторська підтримка для молодих підприємців від 18 до 25 років та спрощений доступ для них до мікрогрантів. Профорієнтація для учнів і молоді 14 – 16 років. Точка опори – програма підтримки бізнесу і працівників у періоди простою внаслідок збройної агресії Росії. Розірвання трудового договору з роботодавцем на ТОТ або в зоні бойових дій. Прогнозування потреб у фахівцях і робітничих кадрах.

Зверніть увагу! Наголошується, що важливо не лише збільшити кількість зайнятих, а забезпечити якісну і продуктивну зайнятість.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко нагадала, що уряд уже схвалив проєкт нового Трудового кодексу. Крім того, документ вже готується до першого читання.

Далі очікуються системні рішення для людей і бізнесу із залученням донорів і приватного сектору. Тому уряд розпочинає тиждень зайнятості.

Підкреслюється, що ринок праці став викликом на тлі війни та міграції.

