Третина українців не сплачують ЄСВ: уряд прагне розв'язати цю проблему
- В Україні працює 13,1 мільйона людей, але лише за 10,5 мільйона сплачується єдиний соціальний внесок.
- Уряд розробляє стратегії та програми для підвищення зайнятості, зокрема схвалено проєкт нового Трудового кодексу.
В Україні існує велика проблема нестачі персоналу. Наразі з нею зіштовхуються три чверті бізнесів. І уряд прагне знайти рішення.
Що відомо про роботу в Україні?
Сьогодні в країні працює 13,1 мільйона людей, про що повідомив міністр економіки Олексій Соболев на своїй сторінці у Facebook.
З усієї цієї кількості – за 10,5 мільйона сплачується єдиний соціальний внесок. А це тільки приблизно третини населення.
Тому внутрішній резерв становить до 7 мільйона людей, серед яких:
- ВПО працездатного віку;
- молодь та люди з інвалідністю поза ринком праці;
- українці до 60 років, які отримують пенсію;
- люди з доглядовими обов’язками.
Ми маємо забезпечити можливість працювати усім українцям, хто може й хоче – через набуття нових навичок і зміну професії. А роботодавцям – допомогти швидко знаходити потрібних працівників.
Всі ці принципи закладені в Стратегії зайнятості до 2030. Їх починають втілювати через низку програм:
- Підготовка та профрозвиток кадрів для ОПК та інших пріоритетних галузей – уряд співфінансує навчання саме під запит роботодавців через чинну програму ваучерів.
- Проєкт "Досвід має значення" для людей 50 років та старше, аби допомогти їм швидше повернутися до роботи.
- Менторська підтримка для молодих підприємців від 18 до 25 років та спрощений доступ для них до мікрогрантів.
- Профорієнтація для учнів і молоді 14 – 16 років.
- Точка опори – програма підтримки бізнесу і працівників у періоди простою внаслідок збройної агресії Росії.
- Розірвання трудового договору з роботодавцем на ТОТ або в зоні бойових дій.
- Прогнозування потреб у фахівцях і робітничих кадрах.
Зверніть увагу! Наголошується, що важливо не лише збільшити кількість зайнятих, а забезпечити якісну і продуктивну зайнятість.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко нагадала, що уряд уже схвалив проєкт нового Трудового кодексу. Крім того, документ вже готується до першого читання.
Далі очікуються системні рішення для людей і бізнесу із залученням донорів і приватного сектору. Тому уряд розпочинає тиждень зайнятості.
Підкреслюється, що ринок праці став викликом на тлі війни та міграції.
Що ще слід знати українцям про зміни?
- На початку року – 7 січня – Кабмін ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України. Річ у тім, що чинний Кодекс "працює" ще з 1971 року. А уряд хоче модернізувати ринок праці.
- Нагадаємо, що в Україні вже почали запроваджувати зміни щодо роботи. Так, з 14 березня ввели нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану. Максимальний термін становитиме 90 календарних днів.