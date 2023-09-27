Цінопад в обмінниках та на чорному ринку: як змінилася вартість валют за добу

Станом на сьогодні вартість купівлі обмінниками євро опустилася на понад 50 копійок. Купівля долара теж не відстає. На чорному ринку ціна валют не так сильно опустилася, однак здешевлення є.

Курс валют у банках

У "Мінфіні" зазначили, що 27 вересня купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,7 гривні (+5 копійок проти 26 вересня), а продаж – 38,3 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,3 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 41,1 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-26 копійок), а продаж – 38,26 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-26 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,01 гривні (-56 копійок), а продаж – 40,93 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,1 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,22 гривні (-12 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-12 копійок). Євро купують за 40,6 гривні (-18 копійок), а продають за 40,9 гривні (-15 копійок).

Чи буде долар по 41 гривні

Як розповів 24 Каналу економіст, член ради Національного банку України Василь Фурман, на 2024 рік закладений курс становить 41,4 гривні, який відрізняється від поточного курсу у 36,6 гривні.

Втім курс за долар у понад 41 гривню не є обов'язковим для НБУ, а лише умовною бюджетною цифрою для переведення доларових надходжень.

Курс гривні в державному бюджеті – це не ціль і не прогноз. Зокрема, на 2023 рік уряд вже закладав курс гривні на рівні 42,2 за долар, однак це ніяк не вплинуло на поточний курс, встановлений НБУ,

– каже експерт.