Євро та долара продовжують дешевшати: як змінився курс за вихідні
27 лютого 2023, 09:49Читать новость на русском
Євро різко подешевшало на готівковому ринку. Долар також знизився у ціні за вихідні, однак не так помітно, як європейська валюта.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 27 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,40 гривні (без змін проти 24 лютого), а купити за 39,85 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41,30 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,35 гривні (-15 копійок), а продають – за 39,70 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,27 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,66 гривні (-34 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,49 гривні (-11 копійок), а продаж – 39,61 гривні (-9 копійок).
- Євро купують по 41,40 гривні (-30 копійок), а продають за 41,60 гривні (-25 копійок).
Чого чекати від курсу цього тижня
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу зауважив, що наразі немає питомих передумов до глобальних курсових змін. З огляду на вплив таких економічних чинників:
- помірний рівень інфляції,
- стабільні облікова ставка та офіційний курс валют,
- обсяги міжнародної макрофінансової допомоги.
Отже, за всіма ознаками в період з 27 лютого по 5 березня готівковий курс долара, попри можливі несуттєві коливання на 0,3 – 0,5 гривень збережеться у своєму звичному коридорі в 39,5 – 40,5 гривні за долар.