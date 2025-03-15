Через що курс євро може пожвавитися у березні

Наступного тижня курс євро може коливатися у бік зростання через політику США. Йдеться про те, що якщо США введуть нові мита щодо товарів з Євросоюзу, то це може вплинути безпосередньо й на ріст європейської валюти.

Що буде коїтися з євро після мит Трампа

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що з нового тижня ринок буде під вплив таких чинників, як режим керованої гнучкості, монетарні заходи на підтримку міцності гривні, сезонний фактор підвищеної пропозиції, рівень курсу на світових ринках тощо.

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Цікаво, що через затіяні Дональдом Трампом торгівельні війни, курс долара внаслідок посилення внутрішньої інфляції може "осідати".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Натомість як зазначають міжнародні експерти, курс євро, якщо раптом США не запровадить нові мита проти країн ЄС, може дещо зрости.

Лєсовий припускає, що на фоні таких новин курсова динаміка курсу євро може пожвавитися. Водночас міжнародні події та пов'язані з ними питання, як-от партнерство України та США, матимуть вплив на ринок лише опосередкований. Тобто перш за все варто орієнтуватися саме на співвідношення попиту та пропозиції.

Зверніть увагу! З 17 по 23 березня курс євро на міжбанку та готівковому ринку зрівняється і становитиме діапазон у 44,50 – 45,50 гривні.