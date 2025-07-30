Офіційне євро впало: який курс встановив НБУ для валюти
- Офіційний курс долара США знизився до 41,78 гривні, а євро – до 48,22 гривні, що на 47 копійок менше ніж попереднього дня.
- Прогноз для євро на початок серпня складає від 48,50 до 49,70 гривні.
За останню добу долар та євро подешевшали, однак найсуттєвіше втратило саме євро, яке подешевшало ледь не на 50 копійок. Завтра, 31 липня, ціна валюти знову покаже спад.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,78 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 29 липня. Офіційний курс євро складає 48,22 гривні, тобто ціна впала на 47 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 31 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,76 гривні;
- євро – 48,14 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 30 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,47 гривні, продаж – по 41,97 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,77 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,20 гривні, продаж – по 41,78 гривні.
Яка буде ціна євро?
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, на перетині місяців, липня та серпня, основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 гривні за євро. Натомість сам курс євро залежатиме від світового курсу пари долар/євро.
Також, вплив на валюту матимуть митні колії Трампа, стосунки США та ЄС, протистояння США з країнами БРІКС, неспокій на Близькому Сході, ціни на енергоносії тощо.
Однак, як це спостерігалося впродовж червня – липня, курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним.
Зауважте! На готівковому ринку очікується, що валюта буде в межах від 48 гривень до 49,50 гривні цього тижня.