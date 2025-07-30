Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,78 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 29 липня. Офіційний курс євро складає 48,22 гривні, тобто ціна впала на 47 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 31 липня курс валют буде такий:

долар – 41,76 гривні;

євро – 48,14 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 30 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,47 гривні , продаж – по 41,97 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,77 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,20 гривні, продаж – по 41,78 гривні.

Яка буде ціна євро?

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, на перетині місяців, липня та серпня, основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 гривні за євро. Натомість сам курс євро залежатиме від світового курсу пари долар/євро.

Також, вплив на валюту матимуть митні колії Трампа, стосунки США та ЄС, протистояння США з країнами БРІКС, неспокій на Близькому Сході, ціни на енергоносії тощо.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Однак, як це спостерігалося впродовж червня – липня, курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним.

Зауважте! На готівковому ринку очікується, що валюта буде в межах від 48 гривень до 49,50 гривні цього тижня.