Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,78 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 29 липня. Офіційний курс євро складає 48,22 гривні, тобто ціна впала на 47 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 31 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,76 гривні;
- євро – 48,14 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 30 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,47 гривні, продаж – по 41,97 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 41,77 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,20 гривні, продаж – по 41,78 гривні.
Яка буде ціна євро?
За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, на перетині місяців, липня та серпня, основні курсові коливання будуть в межах 48,50 – 49,70 гривні за євро. Натомість сам курс євро залежатиме від світового курсу пари долар/євро.
Також, вплив на валюту матимуть митні колії Трампа, стосунки США та ЄС, протистояння США з країнами БРІКС, неспокій на Близькому Сході, ціни на енергоносії тощо.
Однак, як це спостерігалося впродовж червня – липня, курс євро може бути досить мінливим і почасти непередбачуваним.
Зауважте! На готівковому ринку очікується, що валюта буде в межах від 48 гривень до 49,50 гривні цього тижня.