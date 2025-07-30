Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,78 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 29 июля. Официальный курс евро составляет 48,22 гривны, то есть цена упала на 47 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 31 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,76 гривны;

евро – 48,14 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 30 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,47 гривны , продажа – по 41,97 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,77 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,20 гривны, продажа – по 41,78 гривны.

Какая будет цена евро?

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на пересечении месяцев, июля и августа, основные курсовые колебания будут в пределах 48,50 – 49,70 гривны за евро. Зато сам курс евро будет зависеть от мирового курса пары доллар/евро.

Также, влияние на валюту будут иметь таможенные пути Трампа, отношения США и ЕС, противостояние США со странами БРИКС, беспокойство на Ближнем Востоке, цены на энергоносители и тому подобное.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Однако, как это наблюдалось в течение июня – июля, курс евро может быть достаточно изменчивым и отчасти непредсказуемым.

Обратите внимание! На наличном рынке ожидается, что валюта будет в пределах от 48 гривен до 49,50 гривны на этой неделе.