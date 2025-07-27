По сколько будет евро?
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, формирование курса евро происходит на фоне мировых котировок пары доллар/евро.
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Кроме того, курс будет зависеть от соотношения курсов гривна/доллар. По словам банкира, сейчас курс евро в Украине совпадает с мировыми курсами.
Однако, как это наблюдалось в течение июня – июля, курс евро может быть достаточно изменчивым и отчасти непредсказуемым.
Что будет влиять на соотношение доллара к евро: таможенные пути Трампа, отношения США и ЕС, противостояние США со странами БРИКС, беспокойство на Ближнем Востоке, цены на энергоносители.
Поэтому допустимые колебания курса евро значительно шире доллара, и на пересечении месяцев мы предполагаем, что основные курсовые колебания будут в пределах 48,50 – 49,70 гривны за евро,
– заявляет Лесовой.
Зато на наличном рынке ожидается диапазон от 48 гривен до 49,50 гривны, а на межбанке – на уровне 48,50 – 49,50 гривны.