Де долар та євро найсуттєвіше змінилися за вихідні
Поки долар та євро в банках та на чорному ринку залишається без змін, ранок в обмінниках починається з різкого спаду вартості європейської валюти та водночас суттєвого росту ціни американської валюти.
Курс валют у банках
- Станом на 19 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (без змін проти 16 серпня) та продаж – по 41,50 гривні (+5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 45 гривень (без змін), а продаж – по 45,60 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,34 гривні (+4 копійки), а продати – по 41,45 гривні (+5 копійки).
- Купівля євро по 45,43 гривні (+18 копійок), а продаж по 45,60 гривні (+17 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+20 копійок), а продають – по 41,60 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,86 гривні (-42 копійки), а продають – по 45,80 гривні (+19 копійок).
Який прогноз курс на цей тиждень
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що через отримання потужних макроекономічних траншів це вплинуло позитивно на економіку України. Річ і тім, що покриття частини соціальних видатків держбюджету дає змогу уряду концентрувати зусилля на розвитку важливих галузей, зокрема енергетики, ВПК тощо, а також активно розвивати програми з енергокредитів.
На міжбанку можуть сформуватися такі коридори валютних коливань, як-от 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро.
Натоміть на готівковому ринку очікується, що долар буде по 41 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.