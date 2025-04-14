Офіційне євро оновило історичний рекорд

Офіційне євро за вихідні подорожчало на трішки більше, аніж 1 гривню. Валюта вперше сягнула до такого високого показника.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,38 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 11 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 46,91 гривні. Тобто ціна виросла на 1 гривню 7 копійок.

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Станом на 15 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,31 гривні,

євро – 47,02 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 14 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,67 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 40,95 гривні , продаж – по 41,10 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,50 гривні, продаж – по 41,33 гривні.

Що буде з курсами валют перед великодніми святами

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що готівковий курс становитиме 40,70 – 41,50 гривні для долара та 44,50 – 45,50 гривні євро цього тижня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Очікується, що тиск на курс зменшиться, а ринок поступово врівноважиться. Водночас провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати НБУ.

Лєсовий зазначив, що за останні кілька тижнів готівковий ринок тримається нижче міжбанку.