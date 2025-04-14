Офіційне євро оновило історичний рекорд
- Офіційне євро подорожчало на понад 1 гривню вперше – до 46,91 гривні.
- Водночас регулятор встановив курс на 15 квітня вже на рівні 47 гривень, а курс долара залишив майже на тому ж рівні.
Офіційне євро за вихідні подорожчало на трішки більше, аніж 1 гривню. Валюта вперше сягнула до такого високого показника.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,38 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 11 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 46,91 гривні. Тобто ціна виросла на 1 гривню 7 копійок.
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Станом на 15 квітня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,31 гривні,
- євро – 47,02 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 14 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,67 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 40,95 гривні, продаж – по 41,10 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,50 гривні, продаж – по 41,33 гривні.
Що буде з курсами валют перед великодніми святами
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що готівковий курс становитиме 40,70 – 41,50 гривні для долара та 44,50 – 45,50 гривні євро цього тижня.
Очікується, що тиск на курс зменшиться, а ринок поступово врівноважиться. Водночас провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати НБУ.
Лєсовий зазначив, що за останні кілька тижнів готівковий ринок тримається нижче міжбанку.