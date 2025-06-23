Євро сягнуло рекордної позначки: де валюту купити по 49 гривень

Євро та долар за вихідні суттєво зросли. Курс продажу американської валюти в банках виріс до понад 42 гривень. Натомість курс продажу євро в обмінниках взагалі перевалило за позначку у 49 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,55 гривні (+10 копійок проти 20 червня) та продаж по 42,20 гривні (+20 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,80 гривні (+15 копійок), продаж – по 48,57 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+15 копійок), а продати по 41,84 гривні (+11 копійок).

(+15 копійок), а продати (+11 копійок). Купівля євро по 48,44 гривні (+24 копійок), а продаж по 48,64 гривні (+29 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,16 гривні (-16 копійок), а продають по 41,93 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,10 гривні (-20 копійки), а продають по 49,10 гривні (+28 копійок).

Який курс валют прогнозувався на цей тиждень

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що цього тижня курс євро на готівковому ринку може бути в діапазоні від 45,50 до 47,50 гривні за валюту. Натомість долар може сягнути 41,45 – 41,80 гривні.

Крім того, Лєсовий наголосив, що різких змін на ринку наприкінці місяця не варто очікувати.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку В умовах режиму керованої гнучкості будь-які суттєві зміни долара, тобто різке зростання, або стрімке падіння курсів, майже виключені, а поточні коливання залишаються мінімальними.

Зауважте! На курс євро, як каже банкір, впливатимуть торги пари долар/євро. Відтак, попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, що долар, що євро будуть залишатися на звичному рівні.