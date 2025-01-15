Офіційне євро суттєво коливається: що відбувається з валютою
- Офіційний курс євро в Україні значно коливається, підвищуючись на 20 копійок після зниження на 45 копійок.
- Курс долара натомість стабільний і не зазнав майже змін.
Вже декілька днів поспіль НБУ коливає курс євро. Відтак ціна то опускається рекордно, то дорожчає. За останню добу європейська валюта знову зросла на 20 копійок в ціні, хоч до цього опустилася на 45 копійок. Попри це курс долара залишається стабільним.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 14 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,32 гривні. Тобто ціна виросла на 20 копійок.
Читайте також Побільшало готівки: які банкноти найпопулярніші серед українців
Станом на 16 січня курс НБУ буде такий:
- долар – 42,26 гривні,
- євро – 43,52 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 15 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 42,22 гривні, продаж – по 42,90 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,86 гривні, продаж – по 42,95 гривні,
- в обмінниках: купівля – 42,33 гривні, продаж – 42,96 гривні.
Яким буде долар на готівковому рику
Банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що на період з 13 по 19 січня готівковий курс буде коливатися між 42,60 та 43 гривнями за долар.
Цього тижня прогнозується поступове заспокоєння валютного ринку через вичерпання календарного ефекту. Крім того, у безготівковому сегменті суттєвого зміцнення гривні не очікується.
Цікаво, що у готівковому секторі, за словами Золотько, відбуватиметься невеличке зниження вартості валюти.