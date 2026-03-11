Європа продовжує "фінансувати" Росію: як Кремль отримав 2 мільярди євро від ЄС

З початку повномасштабного вторгнення країни Європи активно підтримують Україну. Зокрема ЄС вводить санкції та надає допомогу – як грошову, та і енергетичну, військову тощо.

Як Європа надала кошти Росії?

Однак торгівля між Євросоюзом та Росією продовжується, і про що свідчать дані GRM Center.

Річ у тім, що Європейський Союз імпортував з Росії 5,08 мільйонів тонн продукції гірничо-металургійного комплексу у 2025 році. Кремль отримав від цих поставок 2,08 мільярдів євро.

Попри кількарічне скорочення, обсяги залишаються значними,

– йдеться у тексті.

Найбільша частка імпорту – сталеві напівфабрикати – 3,72 мільйона тонн або 73% загального обсягу. Це на 18,3% більше, ніж у 2024 році.

Ба більше, витрати споживачів у Європі на таку продукцію сягнули 1,63 мільярда євро. Основними споживачами у торік були:

Бельгія – 1,29 мільйона тонн; Італія – 836,72 тисячі тонн. Чехія – 826,46 тисячі тонн.

Погана новина полягає у тому, що імпорт російських напівфабрикатів до країн ЄС може зберігатися й надалі. Річ у тім, що для окремих позицій, (передусім слябів) у санкційному режимі діє перехідний механізм. Тобто постачання такої продукції дозволені в межах поетапно скорочуваних квот – до 30 вересня 2028 року.

Зверніть увагу! А заборона на імпорт окремої продукції, яка зроблена в третіх країнах, але з використанням російських напівфабрикатів, для деяких кодів починає діяти лише з жовтня 2028 року.

Значні обсяги імпорту спостерігаються й щодо чавуна. Але слід одразу зазначити, що поставки здійснювались тільки в І кварталі.

З січня по березень російські виробники встигли відвантажити до ЄС 696,99 тисячі тонн чавуну. Однак слід додати що це зниження на 32,3% порівняно з 2025 роком загалом.

До Італії спрямовано майже увесь обсяг сировини – 524,62 тисячі тонн.

Третім товаром у цьому списку, стало залізо прямого відновлення (DRI) – 584,65 тисячі тонн на 175,83 мільйона євро. Серед найбільших імпортерів DRI – Італія – 312,14 тисячі тонн та Бельгія – 135,27 тисячі тонн.

Зауважте! Крім того, поставки брухту чорних металів за минулий рік стрімко зросли – на 58,7%.

Дані свідчать, що поставки ключових видів продукції переважно скорочувалися, але все одно залишалися вагомими для окремих ринків. Насамперед метали з Росії важливі для Італії та Бельгії.

Тобто російські поставки продовжують займати велику частку ринку у момент. Проте європейські виробники працюють в умовах слабкого попиту та високої конкуренції з імпортом.

Але ЄС має альтернативи. Наприклад, Україна у 2025 році поставила до ЄС 2,65 мільйона тонн прокату, що на 24,6% більше, ніж роком раніше. Також українські постачальники надали Європі 987 тисяч тонн напівфабрикатів.

Крім того, постачання українського чавуну до ЄС зросли до 568 тисяч тонн, з яких 416 тисяч тонн припало на Італію,

– йдеться у матеріалі.

Це означає, що навіть в умовах повномасштабної війни українські компанії здатні частково закривати потреби європейського ринку.

Важливо! ЄС також активно продовжує використовувати російський газ. Вона займає четверте місце серед експортерів СПГ до Європи. Лідерами ж стали Норвегія, США та Алжир. Про це йдеться у звіті Офісу підтримки реформ при Міністерстві енергетики України.

