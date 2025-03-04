Європа зможе посилити підтримку України через план "переозброєння"

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що завдяки плану "Переозброїти Європу" можна буде залучити 800 мільярдів євро. Це, зокрема, допоможе підсилити підтримку України.

Як новий план допомоги від Європи може допомогти Україні

Як розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна", 5 пунктів плану "Переозброїти Європу" дозволять мобілізувати кошти для переозброєння.

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За її словами, Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України.

І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейської Ради, яке пройде у четвер. Ось чому ми сьогодні тут разом. У цьому листі до лідерів я виклала план "Переозброїти Європу",

– зауважила фон дер Ляєн.

Пропозиції у плані переозброєння спрямовані на те, щоб використати усі можливі фінансові важелі. Це для того, щоб допомогти державам-членам збільшити витрати на оборону. Йдеться як про теперішній, так і про більш тривалий період.

Перша частина плану "Переозброїти Європу" – розв'язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні.

Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту,

– додає президент Єврокомісії.

Зауважте! У випадку, коли країни-члени збільшать витрати на оборону в середньому на 1,5% ВВП, це може створити фіскальний простір у розмірі близько 650 мільярдів євро протягом 4 років.

Друга пропозиція – "новий інструмент»", який надасть 150 мільярдів євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.

Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан'європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер-до військової мобільності,

– додає фон дер Ляєн.

Третій пункт називається використанням "повноважень бюджету ЄС".

Ми запропонуємо додаткові можливості та стимули для держав-членів, щоб вони вирішували, чи хочуть вони використовувати програми політики згуртованості для збільшення витрат на оборону,

– анонсувала президент Єврокомісії.

Водночас 4 та 5 пункти мають назву "мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій і через Європейський інвестиційний банк".