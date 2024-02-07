Європарламенті розкритикували країни-члени ЄС за недостатню допомогу Україні

В Європарламенті розкритикували держави-члени ЄС за недостатню допомогу. Депутати з проукраїнською позицією закликають створити план перемоги України та збільшити витрати на військову підтримку.

Допомоги недостатньо

Заступниця голови підкомітету з питань безпеки та оборони Раса Юкнявічене заявила, що європейські країни виділяють недостатньо коштів для України, хоча мають сильнішу економіку ніж Росія. Про це передає кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

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Раса Юкнявічене Заступниця голови підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Підтримка України з боку ЄС становить лише 0,075% від ВВП на рік. Чи справді це показник, який показує наше розуміння екзистенціальної війни, в якій перебуває Європа? Ми не повинні боятися Росії, так само як не бояться українці. Ми не повинні боятися шантажу Путіна і поразки його режиму. Путін повинен програти.

За збільшення допомоги виступив і німецький євродепутат від фракції ЄНП Міхаель Галлер. Він підтримав пропозицію прем’єрки Естонії, а також закликав Францію надати таку ж кількість зброї за обсягом, як передає Німеччина.

Міхаель Галлер Євродепутат від фракції ЄНП Ми повинні підтримати Україну не лише стільки, скільки буде потрібно, але й усіма можливими засобами. саме тому я підтримую пропозицію прем'єр-міністрки Естонії, яка сказала, що кожна країна-член ЄС повинна виділити 0,25% свого ВВП на постачання зброї в Україну.

План перемоги

Аби Україна швидше здобула перемогу в Європарламенті пропонують створити план перемоги, який передбачає безперебійне військове забезпечення для Києва. Раса Юкнявічене наголошує, що це також пришвидшить розвиток європейського оборонно промислового комплексу.

Цю ідею підтримує й литовський європарламентар Андрюс Кубілюс. Він каже, що зараз перемогу України гальмує те, що держави-члени ЄС самі вирішують, скільки грошей витрачати на передачу військової техніки та снарядів для Києва.

Андрюс Кубілюс Член Європарламенту від Литви Нам потрібен план ЄС для перемоги України, який би покривав усі військові потреби України, а не лише артилерійські снаряди. Такий план має починатися із зобов'язання кожної країни-члена ЄС постачати військові системи не менше, ніж на 0,25% від національного ВВП. Це дозволить суттєво збільшити військове виробництво як в Україні, так і в ЄС. Саме так Україна почне перемагати.