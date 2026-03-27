Уперше за понад пів століття ЄС перегляне митні правила
27 березня, 17:01
Уперше за понад пів століття ЄС перегляне митні правила

Анастасія Безейко
Основні тези
  • ЄС перегляне митні правила, щоб впоратися з новими геополітичними реаліями та зростанням обсягів торгівлі.
  • Зміни включають створення єдиного центру даних, спрощення процедур для надійних торговців і введення нового збору.

У четвер, 26 березня, Рада ЄС та Європарламент домовилися переглянути митну систему. Зміни покликані надати сучасніший інструментарій для контролю товарів, збору мит й обробки даних.

Як змінять митні правила ЄС?

Ця реформа стане найбільшою з моменту створення Митного союзу в 1968 році. Деталі повідомили на офіційній сторінці Ради ЄС

Дивіться також Кабмін прискорив проходження митниці під час воєнного стану 

Йдеться про реакцію на зростання обсягів торгівлі, особливо у сфері електронної комерції, збільшення кількості стандартів ЄС, дотримання яких необхідно перевіряти на кордоні, а також складні геополітичні реалії.

Новий Митний кодекс дозволить нам вирішувати численні виклики, зумовлені новими геополітичними реаліями, гарантуючи при цьому економічну безпеку,
– заявив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос, який головує в Раді ЄС.

Тож нова система дозволить здійснювати надійніший контроль, але без надмірного навантаження на органи влади й торговців. Законодавці домовилися про такі ключові зміни:

  • створення сучасного єдиного центру митних даних ЄС – центральної платформи для взаємодії імпортерів та експортерів з митними органами;
  • запровадження розширених спрощень митних процедур для найнадійніших торговців, що дозволить їм заощадити час і кошти;
  • введення нового загальноєвропейського збору за обробку товарів, що містяться в невеликих ввезених до ЄС посилках;
  • створення нового децентралізованого агентства з митних питань, яке контролюватиме роботу митного хабу ЄС, підтримуючи діяльність національних митних органів.

Наразі робота над доопрацюванням технічних аспектів триває. Нове митне законодавство набере чинності через 12 місяців після публікації в офіційному віснику ЄС.

До слова, як один із найбільших торговельних блоків світу, європейський митний союз забезпечує торгівлю на суму понад 4,3 трильйона євро, що становить близько 14% світового товарообігу. 

Цікаво! Наприклад, у 2024 році зібрано майже 27 мільярдів євро митних зборів, а також опрацьовано імпорт, експорт і транзит понад 1 370 мільйонів одиниць товарів. Однак митні органи ЄС виявили 64 тисячі випадків із товарами, що становлять ризик для здоров'я споживачів, та затримали 112 мільйонів підробок.

Як ЄС протистоїть політиці Трампа?

  • Насамперед ЄС намагається зберегти пільгові умови для своїх товарів у США, оскільки нові тарифи Трампа можуть підвищити до 15%. Нагадаємо, американський президент запровадив 10% мита після скасування попередніх рішенням Верховного Суду.

  • Водночас європейці намагаються "відродити світовий порядок, заснований на правилах". Для цього готують угоду про вільну торгівлю з Австралією, про що раніше вже домовилися з Індією.