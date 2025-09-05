Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб Європа повністю відмовилася від закупівель російської нафти. Втім сам нових санкцій проти Росії поки так і не озвучив, попри домовленості з лідерами ЄС.

Як Трамп утримався від санкцій?

Європейські чиновники розповіли, що Трамп погодився почати спільні технічні роботи між США та ЄС щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії під час саміту "Коаліції рішучих" 4 вересня, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Майбутні спільні санкції, за джерелами видання, мають стосуватися у тому числі вторинних обмежень проти країн, що продовжують закуповувати нафту у Кремля.

Вони можуть торкнутися Китаю та інших країн, які завдяки цій торгівлі допомагають фінансувати воєнну машину російського диктатора Володимира Путіна.

Однак Трамп не дав жодних чітких зобов'язань щодо нових американських санкцій проти Росії.

Натомість він закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки доходи від неї фінансують війну в Україні.

Також президент наполягав, щоб ЄС чинила економічний тиск через нафту з Росії.

Варто знати! Спецпосланець Трампа Стів Віткофф наголосив, що Трамп залишається прихильним пошуку всіх шляхів для досягнення миру.

Як Трамп критикує Європу за російську нафту?