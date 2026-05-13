ЄС стає залежним від США: як це пов'язано з газом

Вже до 2028 року європейські країни імпортуватимуть 80% свого скрапленого природного газу зі США. Це створює ризики через сильну залежність від одного постачальника палива.

Чи стає Європа більш залежною від США?

Про це йдеться у звіті Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), оприлюдненому в середу, про що пише Reuters.

США вже цього року можуть стати найбільшим постачальником газу до Європи, якщо враховувати загальні обсяги імпорту СПГ та трубопровідного газу. Очікується, що у 2026 році Європа отримуватиме дві третини свого скрапленого природного газу саме зі Сполучених Штатів.

Зверніть увагу! Торік ЄС імпортував зі США 58% усього скрапленого природного газу.

Закупівлі американського газу зростають на тлі поступової відмови ЄС від російського газу. Зокрема раніше цього року деякі чиновники ЄС висловлювали занепокоєння через посилення залежності від американської енергетики після заяв президента Дональда Трампа щодо намірів взяти під контроль Гренландію.

У IEEFA попередили, що збільшення імпорту зі США може призвести до формування "нової енергетичної залежності" від одного постачальника.

ЄС також стикається з високими цінами на нафту та газ, спричиненими війною з Іраном, через значну залежність від імпортного палива. IEEFA рекомендує Євросоюзу інвестувати у відновлювану енергетику та теплові насоси, щоб зменшити залежність від нестабільних світових паливних ринків.

Імпорт американського СПГ до Європи зріс більш ніж утричі у період з 2021 по 2025 рік. Водночас імпорт російського СПГ до ЄС у січні – березні 2026 року зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Нагадаємо! У квітні ЄС заборонив короткострокові контракти на російський LNG. Повна заборона на імпорт російського скрапленого газу має набути чинності у січні 2027 року, а заборона на імпорт російського трубопровідного газу – у вересні 2027 року.

Чи отримує ще Європа російський газ?

Зокрема ЄС отримав 91 партію скрапленого природного газу із російського проєкту Ямал СПГ. Європа отримала газ у період із січня по квітень, що становить 6,69 мільйона тонн. Про це вказує видання The Independent.

За чотири місяці 2026 року блок заплатив Росії за газ приблизно 3,88 мільярда євро.

Що відбувається в ЄС на тлі енергетичної кризи?

Наразі Європа активно поповнює виснажені запаси природного газу. Рівень запасів на початку цього року впав до найнижчого показника з 2022 року. Про це пише Bloomberg.

Залежність ЄС від імпорту викопного палива робить регіон вразливим до цінових шоків,

– йдеться у матеріалі.

Від початку війни наприкінці лютого еталонна ціна на газ у Європі зросла майже на 50%. Європейська комісія вже закликала держави-члени розпочати заповнення газових сховищ раніше, щоб уникнути конкуренції за постачання.

Законодавство ЄС дозволяє країнам відхилятися від цілі щодо заповнення сховищ до 90% перед опалювальним сезоном на 10 відсоткових пунктів. Додаткове відхилення на 5 пунктів можливе у разі несприятливих ринкових умов.

Що ще варто знати про ситуацію з газом та Ормузькою протокою?

Наприклад, Боснія підписала угоду з Хорватією. Угода передбачає будівництво трубопроводу, що зменшить залежність від російського газу.

Але ситуація викликала незадоволення в Європейському Союзі. Наразі Брюссель сумнівається у прозорості проєкту газопроводу.

Водночас експерт Сергій Фурса розповів, які будуть наслідки для світу внаслідок довгого блокування Ормузької протоки. Зокрема, на його думку, світ має попрощатися з дешевою нафтою.

Він додав, що очікується "удар" по врожаю. А це вплине на вартість продуктів. Крім того, зростають ціни на бензин, що також негативно впливає на інфляцію.