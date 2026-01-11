Штраф замість пільг: за які порушення карають пенсіонерів
- Пенсіонерам в Україні слід повідомляти Пенсійний фонд про зміни в житті протягом 10 днів, інакше частину виплат можуть утримувати.
- Пенсіонери можуть безкоштовно їздити в транспорті лише за наявності пенсійного посвідчення, інакше їм загрожує штраф, що в 20 разів перевищує вартість проїзду.
Попри пенсійні виплати, пільги та інші форми державної підтримки, пенсіонерам варто дотримуватися встановлених правил. За порушення окремих вимог законодавство передбачає фінансову відповідальність у вигляді штрафів.
Чи можуть оштрафувати пенсіонера?
Пенсія в Україні це не лише державна підтримка, а й певні правила, яких потрібно дотримуватися. Якщо в житті пенсіонера відбулися зміни, про них слід повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Інакше можна втратити частину виплат, передає 24 Канал.
Якщо через несвоєчасне повідомлення людині нарахували зайві гроші, то Пенсійний фонд має право повернути їх поступово утримуючи до 20% пенсії щомісяця. Це триватиме доти, поки переплата не буде повністю погашена.
Довідково: Найчастіше проблеми виникають через зміну місця проживання, влаштування на роботу або звільнення, зміну прізвища чи інших персональних даних, отримання ID-картки замість старого паспорта або відновлення втрачених документів.
Чи оштрафують пенсіонера за несплату квитка у транспорті?
Пенсіонери мають право їздити безкоштовно у міському транспорті та приміських електричках. Але скористатися цією пільгою можна лише за наявності пенсійного посвідчення, уточнили у постанові Кабміну.
Якщо документа немає, то проїзд уже вважається платним. Тому разі перевірки без квитка та без посвідчення доведеться заплатити штраф.
Зауважте! Нині розмір штрафу за несплату квитка у 20 разів більший за вартість проїзду.
Через що можуть призупинити нарахування пенсії?
Пенсію можуть припинити виплачувати не лише з очевидних причин, а й через звичайні формальності.
Виплати зупиняють, якщо пенсію призначили на підставі помилкових документів, у разі переїзду пенсіонера за кордон на постійне проживання, смерті, неотримання грошей через пошту протягом шести місяців.
Щоб уникнути проблем із виплатами, пенсіонеру важливо вчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних, документи, переїзди чи тривале перебування за межами України. Така уважність допоможе зберегти безперервне нарахування пенсії без зайвих затримок.