Комуналка, юридична допомога та проїзд: чи може пенсіонер не платити за послуги

Насправді пенсіонери можуть отримати безкоштовно, або ж із значною знижкою як оплату на комунальні послуги, так і безоплатну юридична допомога. Крім цього, у списку бонусів для людей похилого віку є ще багато інших послуг.

Що може отримати пенсіонер безкоштовно або з пільгами

Проїзд у транспорті

У громадському та приміському транспорті пенсіонер може не платити за проїзд, показавши своє пенсійне посвідчення водієві. Однак це не стосується маршруток, передає 24 Канал.

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Сплати земельного податку

У статті 281.1. Податкового кодексу України йдеться про те, що пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку.

Оплата комуналки

Як пояснюють в ПФУ, пільгою у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу можуть скористатися пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. Оформити таку допомогу можна у будь-якому відділені Пенсійного фонду.

Юридична допомога

Первинна юридична допомога для усіх літніх людей є безоплатною. Водночас вторинна допомога, а це супровід під час звернення до суду, може бути безоплатною, якщо пенсія особи становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю.

Паркування

За Постановою КМУ №585 (Пункт 4), літні люди мають право також і на безкоштовне паркування на платних стоянках.