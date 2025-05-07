Ситуація відчутно змінилась: як знизився курс злотого в Україні

У квітні стався відчутний стрибок злотого. Згодом курс стабілізувався. На початку травня злотий знову почав змінюватись.

Який офіційний курс злотого зараз Офіційний курс злотого в Україні, станом на 7 травня – 10,99 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Мінімальна зарплата без податків: реальна сума вас шокує Як змінився курс злотого в банках та обмінниках Дані "Мінфіну" показують, що банківський середній курс злотого змінився так: купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін). В обмінниках зміни більш відчутні: купівля – 10,91 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,05 гривні за злотий (+2 копійки). За скільки сьогодні можна купити 100 злотих щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні необхідно – 1 130 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику потрібно уже – 1 105 гривень. Скільки можна отримати при обміні 100 злотих якщо обмін здійснюється у банку, за 100 злотих можна отримати приблизно – 1 065 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику можна отримати уже – 1 091 гривні.