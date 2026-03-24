ЗАЕС працює на 1 резервній лінії: чи є ризики для енергосистеми

На окупованій Запорізькій АЕС працює лише резервне живлення. Станція втратила зв'язок з основною лінією.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС?

Про те, скільки ліній станції працює, йдеться в повідомленні РБК-Україна.

Відомо, що відключилася лінія електропередачі "Дніпровська", яка з'єднує Запорізьку АЕС з Об'єднаною системою України.

Нині станція працює на одній резервній лінії – "Феросплавна-1" 330 кіловольт.

Зокрема саме цю лінію відновлювали менш ніж 3 тижні тому.