Одна гривня капіталу: як працюють ТОВ та ТДВ в Україні

Закон про ТОВ та ТДВ від 2018 року змінив правила для бізнесу та полегшив підприємницьку діяльність. Зокрема ухвалили спрощення вимог до статутного капіталу, який не обмежують навіть мінімальною сумою.

Що відомо про закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"?

Про те, що визначає закон і як впливає на роботу бізнесу, йдеться на ресурсі Aequo.

Дивіться також Вперше за всю історію Кремля: голова Центробанку Росії повідомила про критичний дефіцит кадрів

Закон про ТОВ та ТДВ визначає правовий статус, порядок створення, діяльності та реорганізації підприємницької діяльності.

Зверніть увагу! ТОВ, або товариство з обмеженою відповідальністю – це найпоширеніша форма юридичної особи в Україні або найпоширеніша форма організації бізнесу.

Оновлений закон від 2018 року фактично є заміною до Закону "Про господарські товариства" від 1991 року. Мета змін полягала в тому, щоб зробити закон та відповідно норми для ТОВ ат ТДВ більш гнучкими, менш бюрократичними й загалом простішими.

Наприклад, якщо раніше статутний капітал мав визначати певну суму, то нині показник не зазначається. Це може бути хоч 1 гривня. Щодо учасників ТОВ та ТДВ – закон знімає обмеження з кількості людей (раніше – не більше 100 осіб).

Зокрема простішою стала процедура виходу одного з учасників із товариства. Тепер не потрібно переписувати статут, аби підтвердити це.

Зауважте! Статут ТОВ або ТДВ – це основний або установчий документ, який визначає порядок роботи конкретного товариства, а також регулює відносини між учасниками ТОВ.

Натомість коли учасник володіє більшою. ніж 50% часткою, він може вийти з ТОВ чи ТДВ лише тоді, якщо всі інші учасники підтримають це рішення.

Що ще потрібно знати про ТОВ та ТДВ?

Як пишуть на ресурсі "Консультант", товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю мають низку переваг. Це доволі зручний спосіб для ведення підприємницької діяльності. Мета таких господарських товариств об'єднати різні капітали та ресурси учасників, аби вони могли отримувати спільні прибутки від започаткованої справи.

Основні переваги:

залучення інвестицій;

забезпечення стабільності в бізнесі;

обмеження ризиків для учасників за розміром їхніх вкладень (якщо ТОВ);

визначенняирозміру відповідальності (якщо ТДВ).

Основна різниця між ТОВ та ТДВ полягає у відповідальності. Так, ТОВ мають мінімальний ризик, адже учасники можуть пожертвувати лише своїми внесками до товариства. Наприклад, у випадку боргів, які матиме компанія, ТОВ не віддає все майно та власність.

Якщо ж говорити про ТДВ, то кожен із учасників, окрім внесків, ставить під загрозу додаткові зобов'язання, які попередньо прописані в статуті.

Управління ТОВ або ТДВ здійснюється через загальні збори учасників, виконавчий орган та наглядову раду, відповідно до потреб. Прибутки в таких господарствах ділять пропорційно до часток, які має коден із учасників.

Що відомо про гранти для українських підприємців?